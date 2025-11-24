Tổng LĐLĐ Việt Nam hỗ trợ người lao động bị thiệt hại do mưa lũ ở Gia Lai

Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam hỗ trợ 1 tỷ đồng cho người lao động ở Gia Lai bị thiệt hại do mưa lũ, cùng nguồn hỗ trợ từ các LĐLĐ của nhiều địa phương.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân trao hỗ trợ cho những công nhân chịu thiệt hại bởi thiên tai ở tỉnh Gia Lai, ngày 24-11. Ảnh: Tổng LĐLĐVN cung cấp

Thông tin từ Tổng LĐLĐ Việt Nam, ngày 24-11, tại Khu công nghiệp Phú Tài (phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai), Tổng LĐLĐ Việt Nam đã hỗ trợ khẩn cấp 1 tỷ đồng cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng nặng bởi bão số 13 và đợt mưa, lũ lụt vừa qua.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân trao số tiền hỗ trợ.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân trao hỗ trợ 1 tỷ đồng. Ảnh: BÁO LAO ĐỘNG

Tại đây, 62 đoàn viên, người lao động của Công ty TNHH Đức Toàn được hỗ trợ 2 triệu đồng/người, từ nguồn kinh phí 1 tỷ đồng của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Trao tiền hỗ trợ cho các đoàn viên, người lao động tại Công ty TNHH Đức Toàn

Cùng dịp này, LĐLĐ TP Hải Phòng cũng trao hỗ trợ 200 triệu đồng, LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh trao hỗ trợ 150 triệu đồng cho đoàn viên, người lao động ở tỉnh Gia Lai.

Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh hỗ trợ 150 triệu đồng

Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng hỗ trợ 200 triệu đồng

Tiếp nhận các nguồn hỗ trợ, bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Gia Lai cảm ơn chân thành Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ các địa phương đã tổ chức đợt hỗ trợ.

LĐLĐ tỉnh Gia Lai cam kết phân bổ, hỗ trợ đúng đối tượng, đúng mục đích, minh bạch, bảo đảm mỗi phần quà đến tay đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi bão lũ sớm nhất.

Theo bà Nguyễn Thị Bích Thủy, chỉ trong thời gian ngắn, Gia Lai liên tiếp chịu tác động của bão số 13 và trận mưa lũ lịch sử, gây thiệt hại nặng về người và tài sản, ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều đoàn viên, người lao động.

Trong lúc khó khăn, sự quan tâm và hỗ trợ kịp thời từ Trung ương, các tổ chức và địa phương trên cả nước, trong đó có Tổng LĐLĐ Việt Nam, đã tiếp thêm nguồn lực để người lao động ở đây sớm ổn định cuộc sống.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân đã gửi lời chia sẻ sâu sắc đến chính quyền, người dân và toàn thể đoàn viên, người lao động ở tỉnh Gia Lai về những mất mát, thiệt hại do bão lũ gây ra.

Ông Huỳnh Thanh Xuân trao số tiền hỗ trợ cho các đoàn viên, công đoàn tại tỉnh Gia Lai, ngày 24-11. Ảnh do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cung cấp

Ông Huỳnh Thanh Xuân cho biết, trước tình hình khó khăn cấp bách, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã triển khai các hoạt động hỗ trợ khẩn cấp, góp phần cùng các địa phương và doanh nghiệp khắc phục hậu quả; giúp cán bộ, đoàn viên, người lao động và người dân sớm ổn định cuộc sống.

“Những phần quà hôm nay thể hiện trách nhiệm và tình cảm của tổ chức công đoàn, nhằm động viên, chia sẻ kịp thời những khó khăn, giúp anh chị em đoàn viên, người lao động sớm khắc phục thiệt hại, ổn định đời sống và trở lại lao động, hỗ trợ doanh nghiệp nối lại chuỗi sản xuất”, ông Huỳnh Thanh Xuân phát biểu.

PHÚC VĂN