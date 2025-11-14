Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành kế hoạch kiểm kê tài sản công năm 2026

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa ban hành quyết định triển khai kế hoạch tổng kiểm kê tài sản công đoàn, nhằm bảo đảm rà soát đầy đủ hệ thống tài sản theo quy định của Chính phủ và Bộ Tài chính.

Cụ thể, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, ông Phan Văn Anh vừa ký Quyết định số 410 ngày 12-11-2025, ban hành kế hoạch tổng kiểm kê tài sản công đoàn tại các cấp công đoàn và các đơn vị sự nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Tổng Liên đoàn.

Việc kiểm kê được thực hiện từ ngày 1-1-2026. Quyết định được ban hành trên cơ sở Luật Công đoàn, Luật Quản lý sử dụng tài sản công cùng các quyết định và chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính liên quan đến tổng kiểm kê tài sản công.

Theo kế hoạch, phạm vi kiểm kê bao gồm: Ban Công tác công đoàn, Ban Quan hệ lao động, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng Liên đoàn như Trường Đại học Công đoàn, Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Nhà khách Tổng Liên đoàn, Viện Khoa học an toàn và vệ sinh lao động, Báo Lao động, NXB Lao động, Ban Quản lý dự án công đoàn và hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc Tổng Liên đoàn.

Tài sản công. Ảnh minh họa theo Vietnam+

Đối tượng kiểm kê còn bao gồm liên đoàn lao động các tỉnh và thành phố, công đoàn ngành Trung ương, công đoàn của các tổng công ty và các công đoàn cấp dưới theo phân cấp quản lý.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng quy định rõ tiến độ thực hiện. Trong đó việc thành lập tổ kiểm kê phải hoàn thành trước ngày 30-11-2025, chuẩn bị hồ sơ và số liệu hoàn thành trước ngày 31-12-2025.

Thời gian kiểm kê từ ngày 1-1 đến ngày 31-3-2026 và tổng hợp kết quả gửi về Tổng Liên đoàn trước ngày 10-4-2026 để báo cáo Bộ Tài chính trước ngày 31-5-2026.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao Ban Công tác công đoàn, Ban Quan hệ lao động, liên đoàn lao động cấp tỉnh, công đoàn các cấp cùng thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng kế hoạch được ban hành.

PHÚC VĂN