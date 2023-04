Thanh Hóa: Nhanh chóng triệt xóa nhóm cướp giật liên tỉnh

Ngày 25-4, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Thanh Hoá) phối hợp với Công an TP Sầm Sơn và các lực lượng liên quan đã triệt xóa thành công băng nhóm cướp giật liên tỉnh.

Trước đó, tối 22-4, tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập đô thị Sầm Sơn và khai trương lễ hội du lịch biển năm 2023. Tại lễ hội đã xảy ra một số vụ trộm, cướp giật gây ảnh hưởng đến hình ảnh TP Sầm Sơn. Trước tình hình đó, lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các lực lượng tập trung đấu tranh, triệt phá.

Sau một thời gian triển khai lực lượng và các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ 24 đối tượng do Trịnh Ngọc Quẹo (35 tuổi, trú xã Giục Tượng, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) cầm đầu. Trong số 24 đối tượng có 12 đối tượng ở tỉnh An Giang, 4 đối tượng ở TP Cần Thơ, 3 đối tượng ở tỉnh Kiên Giang, còn lại là các đối tượng ở các tỉnh Long An, Khánh Hoà và Vĩnh Long.

Theo lời khai ban đầu, chỉ trong khoảng 1 giờ có mặt tại TP Sầm Sơn vào đêm 22-4, băng nhóm này đã liên tiếp gây ra hơn 10 vụ cướp giật tài sản.

Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra.