Thành lập Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Vườn quốc gia Côn Đảo

Ngày 30-11, ông Nguyễn Khắc Pho, Giám đốc Ban Quản lý Vườn quốc gia (VQG) Côn Đảo cho biết, đã nhận quyết định của UBND TPHCM về việc thành lập Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng VQG Côn Đảo.

Theo đó, UBND TPHCM quyết định thành lập Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng VQG Côn Đảo trực thuộc Ban Quản lý VQG Côn Đảo; trên cơ sở tiếp nhận nguyên trạng chức năng, nhiệm vụ, biên chế, nhân sự từ Hạt Kiểm lâm Côn Đảo, trực thuộc Chi cục Kiểm lâm TPHCM (Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM).

Đảo Hòn Cau thuộc quản lý của Trạm Kiểm lâm Hòn Cau - 1 trong 7 trạm thuộc Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Vườn Quốc gia Côn Đảo. Ảnh: VQGCĐ

Giám đốc Ban Quản lý VQG Côn Đảo sẽ kiêm nhiệm Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm mới thành lập, với 7 Trạm kiểm lâm trực thuộc: Cơ Động, Hòn Bà, Đầm Tre, Đất Thắm, Hòn Bảy Cạnh, Hòn Tre Lớn và Hòn Cau.

Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng VQG Côn Đảo có trách nhiệm tham mưu cho UBND đặc khu Côn Đảo quản lý, bảo vệ rừng, bảo đảm chấp hành pháp luật lâm nghiệp, phòng cháy, chữa cháy rừng, phát triển rừng, sử dụng rừng, chế biến và thương mại lâm sản trên địa bàn đặc khu Côn Đảo.

Lực lượng kiểm lâm VQG Côn Đảo tuần tra, bảo vệ rừng. Ảnh: QUANG VŨ

Đơn vị cũng có nhiệm vụ xử lý vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp ngăn chặn hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật hành chính; khởi tố, điều tra vụ án hình sự về hành vi vi phạm pháp luật hình sự trong lĩnh vực lâm nghiệp theo quy định của pháp luật hình sự trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Xây dựng chương trình, kế hoạch bảo vệ rừng, biển; phòng cháy, chữa cháy rừng; bảo đảm chấp hành pháp luật về lâm nghiệp, thủy sản, bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học và cứu hộ động vật hoang dã trong phạm vi VQG Côn Đảo. Phối hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, vận động quần chúng nhân dân bảo vệ tài nguyên rừng, biển…

THÀNH HUY - QUANG VŨ