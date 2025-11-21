Cử tri mong muốn "thay áo mới" cho các khu dân cư lâu đời

Ngày 21-11, trước kỳ họp cuối năm, Đại biểu HĐND TPHCM có buổi tiếp xúc cử tri một số phường Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Lái Thiêu. Các cử tri đã kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến môi trường, đất đai, chỉnh trang đô thị.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri ở phường Phú Lợi kiến nghị cần sớm khắc phục tình trạng ngập úng, xuống cấp một số tuyến đường trên địa bàn. Cử tri gởi gắm đại biểu HĐND TPHCM quan tâm chuyển tải đến cơ quan chức năng thực hiện chỉnh trang đô thị, nâng cấp những khu dân cư hiện hữu đã xuống cấp.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại phường Phú Lợi

Các đại biểu HĐND TPHCM tại buổi tiếp xúc cử tri

Cử tri phường Phú Lợi băn khoăn về vấn đề vệ sinh môi trường

Cử tri phản ánh, trên địa bàn phường có một số khu dân cư lâu đời, một số tuyến đường đã xuống cấp. Mong muốn Thành phố sớm rà soát, có chính sách phân bố ngân sách để chỉnh trang đô thị, thay đổi diện mạo các khu dân cư.

Bà con mong muốn lãnh đạo Thành phố có chính sách nâng cấp các khu dân cư lâu đời đang xuống cấp

Tại phường Thủ Dầu Một, cử tri kiến nghị các nội dung liên quan đến vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, an ninh trật tự, đất đai... Ngoài ra, trong mùa mưa bão, ngành chức năng cần quan tâm đến việc cắt tỉa cây xanh, phòng chống ngập lụt để bảo vệ an toàn sức khỏe và tài sản của người dân.

Đại biểu HĐND Thành phố tiếp xúc cử tri tại phường Thủ Dầu Một

Cử tri Nguyễn Văn Trung (khu phố Chánh Nghĩa 7, phường Thủ Dầu Một) phản ánh, nhiều nơi trên tuyến đường Nguyễn Văn Cừ, Mỹ Phước - Tân Vạn đang bị lún, xuống cấp, đề nghị các ngành chức năng cần có giải pháp khắc phục.

Cử tri phường Thủ Dầu Một phản ánh một số tuyến đường trên địa bàn đang có dấu hiệu xuống cấp

Cử tri quan tâm đến chất lượng các buổi tiếp xúc cử tri và kết quả giải quyết các kiến nghị

Cùng ngày, đại biểu HĐND phường Lái Thiêu cũng tiếp xúc với cử tri 4 khu phố: Khu phố Chợ, Bình Đức 1, Bình Đức 2 và Long Thới.

Cử tri phường Lái Thiêu kiến nghị các chính sách liên quan đến người cao tuổi

Cử tri 4 khu phố nêu một số ý kiến, kiến nghị liên quan đến chế độ chính sách về bảo hiểm y tế cho người cao tuổi. Bà con cũng băn khoăn tình trạng ngập nước kéo dài ảnh hưởng đời sống của người dân, nhất là khu vực giáp sông Sài Gòn.

Đại biểu HĐND phường Lái Thiêu giải đáp các thắc mắc của cử tri

