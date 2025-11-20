Người dân phường Bình Trưng (TPHCM) được xây công trình tạm phục vụ hoạt động thể dục thể thao

Theo đề án của UBND phường Bình Trưng (TPHCM), chủ đầu tư phải cam kết thực hiện tháo dỡ ngay, không khiếu nại, khiếu kiện hoặc yêu cầu bồi thường đối với công trình tạm theo yêu cầu của địa phương.

Ngày 20-11, HĐND lâm thời phường Bình Trưng (TPHCM) nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề), để xem xét, thông qua các nội dung theo luật định.

Trên cơ sở xem xét các tờ trình của UBND phường và báo cáo thẩm tra của các liên quan, các đại biểu HĐND phường đã thông qua 5 dự thảo nghị quyết. Đặc biệt là đề án “Chấp thuận về địa điểm, quy mô xây dựng công trình tạm phục vụ hoạt động thể dục thể thao, kinh doanh có thời hạn trên địa bàn phường Bình Trưng”.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Trưng Trần Quốc Trung phát biểu tại kỳ họp

Theo đề án, phường có 79 khu đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, thỏa thuận quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 với tổng diện tích khoảng 715ha. Trong đó, có khoảng 62 dự án đã được cấp có thẩm quyền giao đất, chấp thuận chủ trương hoặc địa điểm đầu tư dự án. Tuy nhiên, vì nhiều nguyên nhân khách quan, chủ đầu tư chưa thể tiến hành đầu tư xây dựng.

Qua kiểm tra, UBND phường xác định, tại các bãi đất trống này được đầu tư kinh doanh các bến bãi đỗ xe, bãi container, sân tập thể thao, nhà trọ tự phát…

Đại biểu HĐND phường Bình Trưng bỏ phiếu về công tác nhân sự tại kỳ họp

Trong khi đó, nhiều tổ chức, cá nhân cần san lấp mặt bằng, xin phép xây dựng tạm tại các khu đất chưa đầu tư, xây dựng theo quy hoạch để đầu tư kinh doanh. Các loại hình đề xuất gồm: sân tập thể thao; cung cấp dịch vụ ăn uống, trong khi chờ hoàn tất thủ tục để triển khai xây dựng dự án… Tuy nhiên, đến nay chưa có cơ chế quản lý, hành lang pháp lý chặt chẽ, rõ ràng để phường giải quyết những nhu cầu, đề xuất đó.

Do đó, đề án nhằm giải quyết các nhu cầu thực tiễn nêu trên, tránh tình trạng xây dựng không phép, lãng phí tài nguyên đất đai, góp phần tăng nguồn thu ngân sách, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội địa phương. Đồng thời, không để phát sinh các vấn đề phức tạp về trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy, tăng thêm không gian luyện tập thể dục thể thao cho người dân...

Quang cảnh kỳ họp

Theo đề án, chủ đầu tư là các tổ chức hoặc cá nhân có quyền sử dụng đất hợp pháp, có địa chỉ kinh doanh ở phường, nội dung đăng ký kinh doanh phù hợp yêu cầu đề án. Chủ đầu tư phải cam kết thực hiện tháo dỡ ngay, không khiếu nại, khiếu kiện, không yêu cầu bồi thường đối với công trình tạm. Công trình tạm là công trình phục vụ các loại hình thể dục thể thao, có thời hạn tồn tại từ 1 đến 24 tháng kể từ ngày được chấp thuận địa điểm, quy mô xây dựng. Phường nghiêm cấm việc dùng công trình tạm làm nơi cư trú hoặc sử dụng vào các mục đích khác.

THU HƯỜNG