Nhà máy sản xuất gỗ xả thải gây ô nhiễm môi trường

Suốt 3 năm qua, cuộc sống người dân khu dân cư thuộc tổ 4 bị xáo trộn, sức khỏe ảnh hưởng nghiêm trọng bởi ô nhiễm môi trường từ hoạt động xả thải của một công ty sản xuất gỗ trên địa bàn.

Con đường ngang qua nhà máy gỗ mù mịt khói và mùi khét. Ảnh: QUANG VŨ

Từ 5 giờ sáng, đường nông thôn chạy qua Công ty TNHH thương mại Triều Phương đã nghi ngút khói và cả mùi khét. Có nhiều chỗ khói bụi dày đặc, không thể nhìn thấy người và phương tiện đang lưu thông trên đường. Phía trong khuôn viên nhà máy, ống khói đang xả ra những làn khói mù mịt.

Mặc dù đã nhiều lần bị nhắc nhở nhưng nhà máy gỗ vẫn liên tục xả thải, ảnh hưởng đến cuộc sống của khu dân cư. Ảnh: QUANG VŨ

Anh N.V.T. - nhà gần nhà máy cho biết, nhà máy gỗ này thường xuyên xả thải như vậy và kéo dài khoảng 3 năm nay. Tình trạng này khiến người dân bức xúc vì sống trong ô nhiễm, tham gia giao thông trên đường cũng dễ gặp nguy hiểm do tầm nhìn bị hạn chế.

Chị L.T.L, người dân ở tổ 4, ấp 1 cho hay: “Ở đây là khu dân cư, trẻ em hít phải khói không tốt cho sức khỏe. Lúc chạy xe qua làn khói, nhiều người phải xuống dắt bộ vì sợ không nhìn thấy đường dễ gây ra tai nạn”.

Ống khói từ nhà máy. Ảnh: QUANG VŨ

Ông Trần Văn Dững, Chủ tịch UBND xã Bàu Lâm xác nhận, việc xả khói thải của nhà máy sản xuất gỗ trên địa bàn là đúng thực tế. “Xã đã chỉ đạo phòng kinh tế hạ tầng phối hợp với Công an kiểm tra cơ sở, các hồ sơ thủ tục có liên quan đến quá trình hình thành cơ sở này để có chỉ đạo, giải quyết kịp thời, giúp người dân an tâm sinh sống”, ông Dững nói.

Trước đó, từ các năm 2023, 2024 và đầu năm 2025, Công ty TNHH thương mại Triều Phương đã nhiều lần bị địa phương mời lên làm việc theo phản ánh từ người dân do hoạt động của doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường.

QUANG VŨ