Các đơn vị thực hiện ký kết thành lập Liên minh Thương hiệu Sài Gòn. Ảnh: THANH HÙNG

Đồng chí Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, tham dự.

Đây là liên minh kinh tế - tri thức - dịch vụ được hình thành với mục tiêu tối ưu hóa nguồn lực nội bộ, nâng cao giá trị thương hiệu và góp phần thúc đẩy kinh tế TPHCM phát triển trong giai đoạn mới.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy (thứ 4 từ trái sang) cùng các đơn vị thực hiện nghi thức nhấn nút thành lập Liên minh Thương hiệu Sài Gòn. Ảnh: THANH HÙNG

Theo thỏa thuận hợp tác, Trường Đại học Sài Gòn đóng vai trò nền tảng tri thức và nguồn nhân lực, cung cấp tư duy quản trị, ứng dụng AI, phân tích dữ liệu và đào tạo nhân sự chất lượng cao.

Satra giữ vai trò nền tảng nguồn cung và bình ổn, tổ chức nguồn hàng, logistics và chuẩn hóa sản phẩm.

Saigontourist đảm nhận nền tảng dịch vụ - trải nghiệm với các giá trị gia tăng về du lịch, lưu trú, ẩm thực, hội nghị và sự kiện.

Saigon Co.op là nền tảng khách hàng và phân phối, trực tiếp đưa sản phẩm đến người tiêu dùng.

Saigonbank cung cấp nền tảng tài chính, hệ sinh thái thông qua các giải pháp vốn, thanh toán và tín dụng cho toàn chuỗi.

PGS-TS Phạm Hoàng Quân, Hiệu trưởng Trường Đại học Sài Gòn phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: THANH HÙNG

Sự liên kết của năm đơn vị đại diện cho năm lĩnh vực khác biệt được kỳ vọng sẽ tạo nên sức mạnh cộng hưởng, phát huy thế mạnh riêng của từng thành viên để kiến tạo một hệ sinh thái bền vững, đồng thời nâng tầm giá trị thương hiệu Sài Gòn. Liên minh cũng hướng đến đóng góp thiết thực cho sự phát triển kinh tế của TPHCM nói riêng và cả nước nói chung.

Liên minh Thương hiệu Sài Gòn tặng quà kỷ niệm cho Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy tại buổi lễ. Ảnh: THANH HÙNG

Theo PGS-TS Phạm Hoàng Quân, Hiệu trưởng Trường Đại học Sài Gòn, liên minh này hội tụ của 5 trụ cột quan trọng, gồm: tri thức và nguồn nhân lực; thương mại và chuỗi cung ứng; du lịch và dịch vụ; phân phối và khách hàng; tài chính và nguồn vốn.

Các thành viên liên minh cùng phối hợp nghiên cứu và đề xuất các mô hình, giải pháp nhằm triển khai các dự án do TP phố giao; đồng tài trợ hoặc cùng tham gia các chương trình an sinh, văn hóa, giáo dục, thương mại, du lịch góp phần xây dựng hình ảnh các doanh nghiệp mang thương hiệu Sài Gòn có trách nhiệm xã hội cao.

“Đây là lần đầu tiên, TPHCM có một liên minh các đơn vị mang thương hiệu Sài Gòn. Sự hợp tác, chia sẻ và quyết tâm cùng nâng cao vị thế, giá trị thương hiệu của các bên là nền tảng để mạng lưới các đơn vị mang thương hiệu Sài Gòn phát triển ngày càng rộng lớn hơn”, Hiệu trưởng Trường Đại học Sài Gòn nhấn mạnh.

THANH HÙNG