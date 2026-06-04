SATRA đẩy mạnh “Tick xanh trách nhiệm” trong hệ thống bán lẻ

SATRA đang mở rộng chương trình “Tick xanh trách nhiệm"

Theo doanh nghiệp, chương trình tập trung ưu tiên các sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, đáp ứng tiêu chuẩn xanh, an toàn và thân thiện với môi trường. Đồng thời, SATRA cũng tăng cường kết nối với doanh nghiệp, chủ thể sản phẩm OCOP (chương trình Mỗi xã một sản phẩm), doanh nghiệp xanh và các đơn vị sản xuất thực phẩm an toàn để đa dạng nguồn cung cho hệ thống phân phối.

Hiện chương trình được triển khai đồng bộ tại hệ thống chuỗi các cửa hàng thực phẩm tiện lợi Satrafoods, các siêu thị tự chọn kết hợp cùng hoạt động truy xuất mã QR, kiểm soát hồ sơ lô hàng và minh bạch chuỗi cung ứng. Theo SATRA, xu hướng tiêu dùng hiện nay đang chuyển mạnh sang nhóm hàng an toàn, truy xuất được nguồn gốc và có trách nhiệm với môi trường. Đây cũng là lý do doanh nghiệp tiếp tục mở rộng hợp tác với các nhà cung cấp tham gia chuỗi cung ứng xanh trong thời gian tới.

HOÀI MY