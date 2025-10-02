Xã hội

Thanh niên Công an Đà Nẵng tặng 600 suất quà Trung thu cho thiếu nhi xã biên giới

SGGPO

Ngày 2-10, Ban Thanh niên Công an TP Đà Nẵng tổ chức Chương trình “Trung thu ấm áp – Thắp sáng yêu thương” tại xã biên giới La Êê.

Tại chương trình, ban tổ chức đã trao tặng 600 suất quà Trung thu gồm: lồng đèn, bánh Trung thu, sữa và bánh kẹo…, với tổng trị giá 60 triệu đồng, gửi đến tận tay các em nhỏ. Những phần quà không chỉ giúp các em có thêm niềm vui, nụ cười trong dịp Tết Trung thu mà còn thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của tuổi trẻ Công an thành phố đối với thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

2-10-thanh-nien-cong-an-1.jpg
Chương trình đã trao tặng 600 suất quà cho các em thiếu nhi của xã biên giới La Êê

Không khí chương trình thêm rộn ràng, vui tươi với các tiết mục văn nghệ, múa lân, cùng nhiều trò chơi giao lưu sôi nổi giữa đoàn viên, thanh niên Công an thành phố với các em nhỏ. Đặc biệt, thông qua các hoạt động “3 cùng” - cùng ăn, cùng ở, cùng sinh hoạt - tuổi trẻ Công an thành phố đã có dịp gần gũi, sẻ chia và thấu hiểu hơn đời sống, văn hóa của bà con đồng bào vùng cao, góp phần gắn kết tình quân – dân nơi biên giới.

2-10-thanh-nien-cong-an-2.jpg
Chương trình nhằm động viên các em nhỏ vùng biên giới vượt qua khó khăn, tiếp thêm động lực vươn lên trong học tập

Theo Ban Thanh niên Công an TP Đà Nẵng, đây là hoạt động thiết thực nhằm mang đến cho các em thiếu nhi nơi vùng cao, biên giới một mùa Trung thu trọn vẹn, ấm áp nghĩa tình. Hoạt động ý nghĩa này đã thắp lên ngọn lửa yêu thương, động viên các em nhỏ vùng biên giới vượt qua khó khăn, tiếp thêm động lực vươn lên trong học tập. Đồng thời, khẳng định tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Công an thành phố trong hành trình “Vì đàn em thân yêu”.

Tin liên quan
NGUYỄN CƯỜNG

Từ khóa

Trung thu Bánh trung thu Múa lân Vùng biên giới Thiếu nhi Đà Nẵng thanh niên Công an

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn