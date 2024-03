Thanh niên uống rượu gây tai nạn, làm loạn trung tâm y tế

Ngày 14-3, cơ quan CSĐT Công an thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 3 tháng đối với Bùi Bình Giang (sinh năm 1993, ở khu 3, phường Hà An, thị xã Quảng Yên) về tội "Gây rối trật tự công cộng".