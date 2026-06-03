TPHCM lấy ý kiến dự thảo quy định kệ số K tính tiền sử dụng đất

Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM đang lấy ý kiến góp ý về dự thảo Quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K), áp dụng từ ngày 1-7-2026 trên địa bàn TPHCM.

Theo dự thảo, cách xác định giá đất được tính bằng giá đất theo Bảng giá đất nhân (x) lần lượt các hệ số K. Tùy theo từng loại đất, đối tượng, hình thức sử dụng đất, khu vực, vị trí đất, để áp dụng hệ số K cho phù hợp.

Dự thảo đã xây dựng hệ số K để điều chỉnh giá đất cho 168 phường, xã, đặc khu tại TPHCM theo từng tuyến đường đối với 2 loại đất gồm đất phi nông nghiệp và đất nông nghiệp.

Đối với đất phi nông nghiệp tại vị trí 1 theo bảng giá đất có hệ số K quy định tại cột 8, cột 9, cột 10 tương ứng của Phụ lục I kèm theo. Đối với đất phi nông nghiệp, vị trí 2, vị trí 3, vị trí 4 thì xác định bằng hệ số K tương ứng nhân (x) 1,35 lần.

Riêng hệ số K đối với đất thương mại dịch vụ, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là thương mại dịch vụ trong Khu Công nghệ cao là 1 lần.

Đối với đất nông nghiệp trong địa giới hành chính phường, xã có hệ số K quy định tại cột 11 của phụ lục I kèm theo. Riêng hệ số điều chỉnh mức biến động thị trường đối với đất nông nghiệp trong Khu Nông nghiệp công nghệ cao là 1 lần.

Tại khu vực trung tâm TPHCM, có 3 tuyến đường có giá đất ở cao nhất TPHCM gồm đường Lê Lợi, đường Nguyễn Huệ, đường Đồng Khởi đều có hệ số K là 1,39. Theo đó, tiền đất ở 3 tuyến đường này sẽ được tính bằng giá đất quy định tại bảng giá đất là 687,2 triệu đồng/m2 x hệ số K (1,39)…

Khu đô thị tại phường Nhiêu Lộc, TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đối với hệ số K để điều chỉnh giá đất nông nghiệp theo dự thảo tăng khá cao từ 1 lần đến 10,56 lần. Đặc biệt, giá đất nông nghiệp tại các địa phương đang có tốc độ đô thị hóa mạnh như tuyến đường Nguyễn Thị Tú, đường Trần Văn Giàu ở xã Tân Vĩnh Lộc thì hệ số K lên đến 10,12 lần. Ngoài ra, một số tuyến đường tại xã Hồ Tràm có hệ số K lên đến 10,56 lần đối với đất nông nghiệp.

Về quy định chuyển tiếp, dự thảo nêu rõ: Đối với các hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc đã ban hành thông báo thực hiện nghĩa vụ tài chính trước ngày quyết định có hiệu lực thì tiếp tục thực hiện theo quyết định, thông báo đã ban hành.

Đối với giá đất cụ thể làm cơ sở tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất sẽ thực hiện như sau: Trường hợp đã có văn bản thẩm định của Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể, tiếp tục thủ tục trình phê duyệt giá đất cụ thể mà không phải thực hiện theo Quyết định; trường hợp chưa có văn bản thẩm định của Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể, thực hiện theo quy định tại quyết định này.

THANH HIỀN