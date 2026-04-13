Đồng Tháp, Vĩnh Long xuất khẩu lô bưởi đầu tiên sang thị trường Úc

Ngày 13-4, tại xã Giao Long (tỉnh Vĩnh Long), UBND tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Vina T&T Group (trụ sở tại TPHCM) tổ chức Lễ công bố xuất khẩu lô bưởi Vĩnh Long đầu tiên sang thị trường Úc.

Dự sự kiện có ông Lê Viết Bình, Phó Chánh Văn phòng Bộ NN-MT phía Nam; ông Châu Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long; cùng đối tác quốc tế và doanh nghiệp xuất khẩu.

Trong bối cảnh Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế và mở rộng thị trường cho nông sản, năm 2025, xuất khẩu ngành rau quả đạt kỷ lục 8,5 tỷ USD; riêng quý 1-2026 đạt 1,5 tỷ USD, tăng hơn 17% so với cùng kỳ năm trước. Việc trái bưởi da xanh tươi chính thức được xuất khẩu sang thị trường Úc - một trong những thị trường có tiêu chuẩn kiểm dịch và an toàn thực phẩm nghiêm ngặt hàng đầu thế giới, được xem là dấu mốc quan trọng, hướng tới mục tiêu 10 tỷ USD trong năm 2026.

Trước đó, vào tháng 10-2025, Bộ NN-MT Việt Nam và Bộ Nông nghiệp, Thủy sản và Lâm nghiệp Úc đã tổ chức lễ công bố mở cửa thị trường, đồng thời thống nhất các điều kiện kỹ thuật đối với sản phẩm bưởi nhập khẩu. Đây là bước hoàn tất quan trọng về mặt pháp lý, tạo nền tảng để triển khai hoạt động xuất khẩu trong thực tế. Ngày 10-4-2026, các thủ tục đã hoàn tất.

Đối với lô hàng xuất khẩu, Vina T&T Group lựa chọn thực hiện chiếu xạ tại Nhà máy chiếu xạ Toàn Phát - đơn vị đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật và quy định kiểm dịch của phía Úc. Quy trình được kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật và duy trì chất lượng sản phẩm khi tiếp cận thị trường Quốc tế.

Việt Nam hiện có hơn 100.000ha diện tích trồng bưởi, với sản lượng gần 1 triệu tấn mỗi năm. Các doanh nghiệp Việt Nam đã xuất khẩu thành công bưởi sang thị trường Hoa Kỳ và EU, tạo cơ sở để tin tưởng rằng bưởi Việt Nam tại thị trường Úc sẽ tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực.

Sự kiện công bố xuất khẩu lô bưởi da xanh đầu tiên của Vĩnh Long đi Úc có sự tham gia của cơ quan quản lý nhà nước, đối tác quốc tế và doanh nghiệp xuất khẩu

Tại buổi lễ, ông Lê Viết Bình đề nghị các địa phương và doanh nghiệp cần nghiên cứu kỹ và tuân thủ đầy đủ các quy định nhập khẩu, cũng như hướng dẫn kỹ thuật của phía Úc. Trong đó, việc duy trì mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và cơ sở xử lý là điều kiện bắt buộc. Các doanh nghiệp cũng cần tăng cường phối hợp với cơ quan kiểm dịch để được hướng dẫn, kiểm tra và hoàn tất thủ tục trước khi xuất khẩu.

Bưởi da xanh thành phẩm của Vina T&T Group, được tuyển lựa để chuẩn bị xuất đi Úc

Về phía chính quyền địa phương, ông Châu Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long biểu dương Tập đoàn Vina T&T đã nỗ lực, vượt khó để xuất lô hàng đầu tiên này. Ngoài quả bưởi, còn 2 sản phẩm có thể xuất được là xoài (7.280ha), nhãn (7.700ha). Các sản phẩm sầu riêng (đông lạnh nguyên trái, tách múi), sản phẩm dừa, nước dừa và chế biến từ dừa là những sản phẩm có tiềm năng xuất khẩu sang Úc.

Ông Châu Văn Hòa đề nghị phía doanh nghiệp, hợp tác xã tiếp tục nâng cao năng lực chế biến, đa dạng hóa sản phẩm và xây dựng chuỗi cung ứng bền vững; tiếp tục phát huy vai trò dẫn dắt chuỗi giá trị. Về phía chính quyền, lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Long cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận nhất để nông sản địa phương tiếp tục đi xa.

Các đại biểu thực hiện nghi thức tổ chức Lễ xuất khẩu lô bưởi Vĩnh Long đầu tiên sang thị trường Úc

UBND tỉnh Vĩnh Long giao Sở NN-MT tiếp tục phối hợp với doanh nghiệp xây dựng mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu.

* Cùng ngày, UBND tỉnh Đồng Tháp phối hợp cùng Công ty CP Xuất nhập khẩu Thương mại Blue Ocean tổ chức lễ xuất khẩu hơn 5 tấn trái bưởi sang thị trường Úc.

Nghi thức xuất khẩu lô bưởi đầu tiên của Việt Nam sang thị trường Úc

Sự kiện góp phần khẳng định chất lượng, uy tín và năng lực tổ chức sản xuất của ngành hàng trái cây tỉnh Đồng Tháp đáp ứng yêu cầu của thị trường xuất khẩu.

Theo ông Lê Chí Thiện, Phó Giám đốc Sở NN-MT tỉnh Đồng Tháp, hiện nay, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp có khoảng 4.364ha bưởi, sản lượng trên 65.000 tấn mỗi năm. Toàn tỉnh đã được cấp 23 vùng trồng bưởi với 31 mã số, tổng diện tích 470,85ha; trong đó có 16 vùng trồng với 22 mã số xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ và Hàn Quốc với diện tích 249,4ha. Đặc biệt, tỉnh đã có 1 vùng trồng bưởi đầu tiên đủ điều kiện xuất khẩu sang thị trường Úc.

Phó Giám đốc Sở NN-MT tỉnh Đồng Tháp mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục đồng hành với người sản xuất, bảo đảm đầu ra ổn định cho sản phẩm; riêng Công ty CP Xuất nhập khẩu Thương mại Blue Ocean tiếp tục phát huy vai trò kết nối thị trường, mở rộng thu mua, gắn bó lâu dài với người dân. Chỉ khi xây dựng được chuỗi liên kết chặt chẽ, hài hòa lợi ích giữa các bên thì ngành hàng bưởi mới có thể phát triển bền vững.

Toàn tỉnh Đồng Tháp có khoảng 4.364ha bưởi

Đây là sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng của ngành trái cây Việt Nam khi tiếp cận một trong những thị trường có tiêu chuẩn cao và khắt khe hàng đầu thế giới; đồng thời, góp phần nâng cao vị thế nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế.

ĐỨC TRUNG - NGỌC PHÚC - TÍN HUY