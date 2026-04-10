Chuẩn bị xuất khẩu bưởi sang Australia

Ngày 10-4, cơ quan chức năng của Australia chính thức công bố điều kiện nhập khẩu quả bưởi Việt Nam trên hệ thống BICON.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết thông tin trên vào tối 10-4. Đây là cơ sở pháp lý để triển khai xuất khẩu, dự kiến lô hàng đầu tiên được thực hiện từ ngày 13-4 tại tỉnh Đồng Tháp.

Cụ thể, ngày 10-4, Bộ Nông nghiệp, Thủy sản và Lâm nghiệp Australia đăng tải điều kiện nhập khẩu đối với quả bưởi (Citrus maxima) của Việt Nam trên hệ thống BICON. Cùng thời điểm, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) ban hành văn bản hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật đáp ứng yêu cầu của thị trường này.

Việc công bố điều kiện nhập khẩu được xác định là cơ sở pháp lý quan trọng, khép lại quá trình đánh giá và thống nhất các yêu cầu kỹ thuật đối với quả bưởi tươi của Việt Nam.

Theo kế hoạch, ngày 13-4, lễ công bố và xuất khẩu lô bưởi đầu tiên sang Australia sẽ diễn ra tại tỉnh Đồng Tháp, do Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp tổ chức.

Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đề nghị các địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở liên quan khẩn trương nghiên cứu nội dung thông báo của Australia và hướng dẫn kỹ thuật. Các đơn vị cần rà soát, hoàn thiện điều kiện sản xuất, đăng ký và duy trì mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, cơ sở xử lý, đồng thời xây dựng quy trình phù hợp và kiểm soát sinh vật gây hại theo quy định của nước nhập khẩu. Theo Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, việc đáp ứng yêu cầu của Australia góp phần nâng cao giá trị gia tăng và uy tín của quả bưởi Việt Nam. Đây cũng là cơ sở để mở rộng tiếp cận các thị trường có tiêu chuẩn cao trong thời gian tới.

