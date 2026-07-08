Phía Bắc có đợt mưa lớn, đề nghị 10 tỉnh ứng phó

Lực lượng chức năng của xã Nậm Tăm (tỉnh Lai Châu) khắc phục thiệt hại do mưa lớn gây ra tại bản Nậm Pẻ ngày 6-7. Ảnh: Công an xã Nậm Tăm cung cấp

Chiều 8-7, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia có văn bản đề nghị UBND 10 tỉnh miền núi phía Bắc gồm: Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Phú Thọ và tỉnh Quảng Ninh triển khai các biện pháp ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn.

Theo Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, những ngày qua, một số tỉnh miền núi phía Bắc đã xảy ra mưa lớn, lũ, ngập lụt và sạt lở đất, gây thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp và cơ sở hạ tầng.

Lực lượng chức năng ở xã Nậm Tăm (tỉnh Lai Châu) hỗ trợ người dân gia cố nhà ở sau trận mưa lớn ngày 6-7. Ảnh: Công an xã Nậm Tăm cung cấp

Trong khi đó, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo, từ tối 8-7 đến hết ngày 10-7, khu vực vùng núi, trung du Bắc bộ và Quảng Ninh tiếp tục có mưa vừa, mưa to. Lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 300mm.

Một số nơi có thể xuất hiện mưa với cường suất trên 100mm trong 3 giờ, làm gia tăng nguy cơ ngập úng tại vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp. Lũ quét có thể xảy ra trên các sông, suối nhỏ; sạt lở đất có thể xảy ra ở khu vực đồi núi.

Lực lượng chức năng ở xã Nậm Tăm (tỉnh Lai Châu) hỗ trợ người dân gia cố nhà ở sau trận mưa lớn ngày 6-7. Ảnh: Công an xã Nậm Tăm cung cấp

Cùng ngày 8-7, Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai báo cáo, mưa lớn từ ngày 6 đến 7-7 tại tỉnh Lai Châu đã làm 24 nhà bị ảnh hưởng; hơn 20ha lúa, hoa màu và các loại cây trồng khác bị thiệt hại.

Nhiều vị trí trên các quốc lộ 4D, 4H, 12 cùng một số tuyến đường địa phương bị sạt lở, hư hỏng. Các lực lượng chức năng đang khẩn trương khắc phục để bảo đảm giao thông.

Tại tỉnh Lào Cai, 1 người tử vong do sét đánh tại xã Bảo Hà.

Trong 3 ngày qua, nhiều nơi ở miền núi phía Bắc ghi nhận lượng mưa rất lớn. Riêng tại Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, lượng mưa đạt 580mm; Đoan Tĩnh, tỉnh Quảng Ninh, 572mm; Quảng Lâm, tỉnh Quảng Ninh, 541mm.

Video: Công an xã Nậm Tăm cùng người dân và các lực lượng hỗ trợ các hộ dân gia cố nhà cửa sau trận mưa ngày 6-7

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các địa phương theo dõi sát diễn biến thời tiết, kịp thời thông tin đến chính quyền cơ sở và người dân để chủ động phòng tránh.

Các địa phương cần rà soát khu vực có nguy cơ cao để tổ chức di dời, sơ tán người dân khi cần thiết; kiểm soát chặt việc đi lại qua các ngầm, tràn, tuyến đường bị ngập hoặc có nguy cơ sạt lở; kiểm tra các hồ chứa, hầm lò khai thác khoáng sản và tăng cường tuyên truyền kỹ năng phòng, chống thiên tai cho người dân.

PHÚC VĂN