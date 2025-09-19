Tháo gỡ vướng mắc, ưu đãi về vốn để hộ kinh doanh phát triển

Hội nghị là dịp để chính quyền cùng các đơn vị cung cấp giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh khi chuyển đổi kê khai thuế và thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Ngày 19-9, UBND phường Phú Thuận (TPHCM) tổ chức hội nghị đối thoại giữa chính quyền và hộ kinh doanh trên địa bàn phường năm 2025.

Các đồng chí chủ trì hội nghị

Hội nghị đã triển khai các chế độ chính sách và hoạt động hỗ trợ kinh doanh theo chủ trương của Bộ Chính trị tại Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân; Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Tại buổi đối thoại, các hộ kinh doanh mong muốn cơ quan thuế hướng dẫn quy trình về báo cáo thuế của hộ kinh doanh. Một số hộ kinh doanh cho biết, họ không thành thạo công nghệ thông tin, không sử dụng điện thoại thông minh, từ đó mong muốn có giải pháp thật đơn giản, dễ dàng để người kinh doanh thực hiện kê khai thuế đúng quy định.

Đại diện hộ kinh doanh nêu ý kiến

Trước băn khoăn của các hộ kinh doanh, cán bộ thuế đã giải đáp từng thắc mắc; đồng thời cử người hướng dẫn cụ thể đối với từng trường hợp.

Tổng số hộ kinh doanh đang hoạt động trên địa bàn phường Phú Thuận là 2.835 hộ. Phó Chủ tịch UBND phường Phú Thuận Nguyễn Tuấn Khải cho biết, để cụ thể hoá Nghị quyết 68 và Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, phường tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, giúp hộ kinh doanh thực hiện nghĩa vụ thuế thuận lợi, minh bạch, đúng pháp luật. Đặc biệt, hỗ trợ hộ kinh doanh trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế liên quan đến quy định mới về xuất hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền.

Đội ngũ hướng dẫn các hộ kinh doanh các thủ tục về thuế

Đồng thời, phối hợp với các đơn vị hỗ trợ hộ kinh doanh thông qua các gói tín dụng ưu đãi, giải pháp thanh toán số; tổ chức gói hỗ trợ phần mềm (máy tính tiền, hoá đơn điện tử, chữ ký số, phần mềm kế toán)...

Về lâu dài, UBND phường Phú Thuận sẽ thành lập “Tổ chuyển đổi số” phường, trực tiếp đến từng cơ sở kinh doanh hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện các quy định liên quan các chính sách về thuế, các giải pháp tài chính, ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

PHƯƠNG UYÊN