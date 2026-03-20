Thêm 38.000 tấn LPG nhập khẩu từ Australia cập cảng Thị Vải

Ngày 20-3, gần 38.000 tấn LPG do PV GAS nhập khẩu từ Australia trên tàu Clipper Vanguard đã cập cảng Thị Vải (TPHCM), bổ sung đáng kể nguồn cung cho thị trường trong nước. Trước đó, ngày 17-3, doanh nghiệp này cũng đã nhập 5.000 tấn LPG từ Hoa Kỳ.

Gần 38.000 tấn LPG từ Australia cập cảng Thị Vải ngày 20-3

PV GAS dự kiến tiếp tục nhập thêm khoảng 48.000 tấn LPG trong tháng 4 từ Hoa Kỳ và linh hoạt mua bổ sung quy mô nhỏ để đáp ứng nhu cầu khách hàng.

Động thái tăng tốc nhập khẩu diễn ra trong bối cảnh thị trường LPG toàn cầu biến động mạnh. Xung đột tại Trung Đông và gián đoạn tuyến vận chuyển qua eo biển Hormuz khiến nguồn cung khan hiếm, trong khi Việt Nam phụ thuộc khoảng 70% LPG nhập khẩu từ khu vực này.

Theo PV GAS, đơn vị chủ động triển khai loạt giải pháp ứng phó từ đầu tháng 3, tăng tối đa khai thác nguồn khí nội địa, điều chỉnh vận hành để nâng sản lượng LPG, đồng thời đa dạng hóa nguồn nhập khẩu từ Hoa Kỳ, Australia và khu vực châu Á. Các sản phẩm khí thay thế như khí đường ống, CNG cũng được tăng cường cung cấp cho khách hàng công nghiệp.

Dù giá thế giới tăng mạnh, PV GAS vẫn giữ nguyên giá bán từ đầu năm, ưu tiên ổn định thị trường. Doanh nghiệp cùng khách hàng thống nhất cơ chế hợp tác mới: đăng ký nhu cầu để PV GAS làm đầu mối nhập khẩu và phân phối theo giá chi phí thực tế, không tính lợi nhuận. PV GAS khẳng định đảm bảo nguồn cung cho tháng 3, tháng 4 và phần lớn nhu cầu tháng 5-2026, góp phần giữ ổn định thị trường và an ninh năng lượng quốc gia.

Trong ngày 20-3, giá gas xuất xưởng tại một số doanh nghiệp được nâng lên khoảng 6.920 đồng/kg (chưa VAT), kéo theo giá bán lẻ bình 12kg tại TPHCM ở mức 548.000 – 555.000 đồng.

Một số đơn vị như TotalEnergies LPG Việt Nam, Saigon Petro, Gas Phoenix Việt Nam thông báo điều chỉnh giá bán lẻ từ ngày 20-3, cho thấy xu hướng tăng lan rộng trên thị trường.

Cán bộ quản lý thị trường kiểm tra chuyên ngành tại một cơ sở kinh doanh gas trên địa bàn TPHCM

Trước đó, chỉ trong nửa đầu tháng 3, các doanh nghiệp đã liên tiếp tăng giá vào các ngày 6, 9 và 12-3. Tổng mức tăng cộng dồn gần 120.000 đồng/bình 12kg; nếu tính thêm phần chiết khấu giảm, chi phí thực tế người tiêu dùng phải chi trả có thể lên tới khoảng 125.000 đồng/bình.

