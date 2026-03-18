Thí điểm giao dịch tài sản mã hóa: Chưa có thông tin "ứng viên" vượt qua vòng đầu

Những ngày qua, trên mạng lan truyền thông tin về danh sách 5 doanh nghiệp đã vượt qua giai đoạn đầu tiên của quá trình xin cấp phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa. Một số ý kiến cho rằng đây cũng là 5 “ứng viên” tiềm năng được cấp phép.

Phóng viên Báo SGGP đã liên hệ với phía Bộ Tài chính để tìm hiểu sự việc, nhưng đại diện Bộ Tài chính cho biết chưa có thông tin chính thức nào liên quan nội dung này.

Thực tế, kể từ thời điểm Bộ Tài chính thông tin về việc đã tiếp nhận 7 hồ sơ đề nghị cấp giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa đã bắt đầu có những đồn đoán về các “ứng viên” tiềm năng và thời điểm vận hành thị trường.

Tuy nhiên, như Báo SGGP đã thông tin trước đó, quá trình xem xét rất cẩn trọng: sau khi nhận được hồ sơ, cơ quan quản lý sẽ có văn bản thông báo cho doanh nghiệp biết đã đủ điều kiện ở giai đoạn một hay chưa. Nếu đủ điều kiện, doanh nghiệp tiến hành các bước chuẩn bị tiếp theo, trong đó phải có văn bản thẩm định của Bộ Công an với hồ sơ đề xuất an toàn hệ thống thông tin cấp độ 4 và đáp ứng yêu cầu về vốn tối thiểu 10.000 tỷ đồng (theo quy định doanh nghiệp có tối đa 12 tháng cho giai đoạn chuẩn bị này). Sau khi doanh nghiệp hoàn tất khâu chuẩn bị, nộp hồ sơ đầy đủ mới bước vào giai đoạn thẩm định và cấp phép của cơ quan chức năng.

Vì sao thị trường “nóng” lên bởi những thông tin lan truyền như trên? Theo TS Trần Quý, Viện trưởng Viện Phát triển kinh tế số Việt Nam, Chủ tịch nền tảng tài sản số MetaDAP, việc cấp phép cho những thực thể đầu tiên theo Nghị quyết 05/2025/NQ-CP đánh dấu bước ngoặt lịch sử, chuyển đổi căn bản từ một thị trường tự phát, đầy rủi ro sang một hệ sinh thái có sự giám sát của Nhà nước. Khi có các đơn vị được cấp phép, dòng vốn sẽ bắt đầu vận hành trong một hành lang minh bạch, giúp sàng lọc các dự án kém chất lượng và đẩy lùi những mô hình đa cấp biến tướng.

Sàn giao dịch tài sản mã hóa mở ra cơ hội lớn để hút vốn đầu tư nước ngoài. Ảnh: AI tạo

Còn theo ông Trần Huyền Dinh, Chủ nhiệm Ủy ban Ứng dụng Fintech, Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam: Trong giai đoạn đầu, các doanh nghiệp được cấp phép thí điểm sẽ phải đáp ứng nhiều yêu cầu khắt khe về tuân thủ và quản trị. Thách thức không chỉ nằm ở việc đáp ứng điều kiện cấp phép ban đầu mà còn ở khả năng triển khai thực tế một cách hiệu quả và bền vững. Điều này bao gồm yêu cầu về năng lực tài chính, quy trình xác minh khách hàng (KYC), cơ chế phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố (AML/CFT), hệ thống quản trị rủi ro, an toàn công nghệ và chế độ báo cáo với cơ quan quản lý.

Bên cạnh đó, một điểm rất đáng lưu ý là Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 15/2026/TT-BTC hướng dẫn nguyên tắc kế toán đối với các tổ chức tham gia thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam. Thông tư này đặt ra yêu cầu chuẩn hóa việc ghi nhận kế toán đối với doanh thu, tài sản lưu ký, hoạt động tự doanh, phát hành và đầu tư tài sản mã hóa trong giai đoạn thí điểm.

Đây là bước đi cần thiết để thị trường vận hành minh bạch và tiệm cận thông lệ quốc tế, nhưng đồng thời cũng tạo ra áp lực không nhỏ đối với các doanh nghiệp trong nước, nhất là những đơn vị chưa từng có kinh nghiệm vận hành trong một thị trường vừa có tính công nghệ cao, vừa có yêu cầu tuân thủ chặt chẽ như vậy.

THANH DUNG