Thi thể một phụ nữ được phát hiện trong xe ô tô đậu ven đường

Ngày 1-11, các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM đang phối hợp với Công an xã Đông Thạnh điều tra một thi thể phụ nữ được phát hiện trong xe ô tô đậu trên đường Nguyễn Thị Đẹt (xã Đông Thạnh, TPHCM).

Trước đó, khoảng 8 giờ cùng ngày, người dân phát hiện mùi hôi thối bốc ra từ ô tô 4 chỗ màu đen đậu bên đường, cạnh hàng rào một nhà xưởng suốt nhiều ngày qua. Người dân đã báo chủ xe là người sống trong khu vực đến kiểm tra.

Khi chủ xe đến nơi thì phát hiện thi thể một phụ nữ trong xe, đang phân hủy nên trình báo cơ quan công an.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường điều tra vụ việc

Lãnh đạo Công an xã Đông Thạnh cho biết, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Thông tin ban đầu, nạn nhân là nữ, khoảng 27 tuổi, sinh sống trong khu vực. Hiện gia đình đã đến nhận diện nạn nhân.

VĂN ANH