Pháp luật

An ninh - trật tự

Thi thể một phụ nữ được phát hiện trong xe ô tô đậu ven đường

SGGPO

Ngày 1-11, các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM đang phối hợp với Công an xã Đông Thạnh điều tra một thi thể phụ nữ được phát hiện trong xe ô tô đậu trên đường Nguyễn Thị Đẹt (xã Đông Thạnh, TPHCM).

Trước đó, khoảng 8 giờ cùng ngày, người dân phát hiện mùi hôi thối bốc ra từ ô tô 4 chỗ màu đen đậu bên đường, cạnh hàng rào một nhà xưởng suốt nhiều ngày qua. Người dân đã báo chủ xe là người sống trong khu vực đến kiểm tra.

Khi chủ xe đến nơi thì phát hiện thi thể một phụ nữ trong xe, đang phân hủy nên trình báo cơ quan công an.

thi.jpg
Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường điều tra vụ việc

Lãnh đạo Công an xã Đông Thạnh cho biết, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Thông tin ban đầu, nạn nhân là nữ, khoảng 27 tuổi, sinh sống trong khu vực. Hiện gia đình đã đến nhận diện nạn nhân.

Tin liên quan
VĂN ANH

Từ khóa

Công an xã Đông Thạnh Đông Thạnh Hôi thối Nhà xưởng thi thể tử vong

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn