Đắk Lắk: Tìm thấy thi thể nữ sinh lớp 12 nghi nhảy cầu tự tử

Trưa 26-10, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH, Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết, vừa tìm thấy thi thể nữ sinh lớp 12 nghi nhảy cầu tự tử.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ ngày 25-10, lực lượng chức năng 2 tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng nhận được tin báo của người dân về việc có 1 nữ sinh nghi nhảy cầu Sêrêpốk (ranh giới giữa 2 tỉnh).

Tiếp nhận tin báo, lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH, công an 2 tỉnh huy động lực lượng, phương tiện tham gia cứu nạn. Đến khoảng 10 giờ 40 phút ngày 26-10, lực lượng cứu nạn đã tìm thấy thi thể nạn nhân dưới sông Sêrêpốk, cách hiện trường cầu Sêrêpốk khoảng 3km.

Lực lượng chức năng tổ chức lặn, mò tìm thi thể nạn nhân

Nạn nhân được xác định là em N.H.V.A. (học sinh lớp 12 của 1 Trường THPT trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk). Theo người nhà nạn nhân, ngày 24-10, em A. đi học về và nghi ra cầu Sêrêpốk tự tử.

MAI CƯỜNG