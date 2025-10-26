Xã hội

Đắk Lắk: Tìm thấy thi thể nữ sinh lớp 12 nghi nhảy cầu tự tử

Trưa 26-10, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH, Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết, vừa tìm thấy thi thể nữ sinh lớp 12 nghi nhảy cầu tự tử.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ ngày 25-10, lực lượng chức năng 2 tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng nhận được tin báo của người dân về việc có 1 nữ sinh nghi nhảy cầu Sêrêpốk (ranh giới giữa 2 tỉnh).

Tiếp nhận tin báo, lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH, công an 2 tỉnh huy động lực lượng, phương tiện tham gia cứu nạn. Đến khoảng 10 giờ 40 phút ngày 26-10, lực lượng cứu nạn đã tìm thấy thi thể nạn nhân dưới sông Sêrêpốk, cách hiện trường cầu Sêrêpốk khoảng 3km.

z7156408527079_096d23be0f7e922bfaf6ecb7d1d0f10f.jpg
Lực lượng chức năng tổ chức lặn, mò tìm thi thể nạn nhân

Nạn nhân được xác định là em N.H.V.A. (học sinh lớp 12 của 1 Trường THPT trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk). Theo người nhà nạn nhân, ngày 24-10, em A. đi học về và nghi ra cầu Sêrêpốk tự tử.

MAI CƯỜNG

