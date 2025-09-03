Thiêng liêng ngày đại lễ

Sáng 2-9, trời thu Hà Nội trong vắt, nắng vàng trải nhẹ làm bừng sáng cả Quảng trường Ba Đình - nơi trái tim Tổ quốc đập rộn ràng trong ngày đại lễ. Trên các tuyến phố trung tâm, dòng người từ khắp mọi miền đất nước đổ về đông nghịt, nhiều người đã thức trắng đêm nhưng tất cả đều rạng rỡ, hân hoan chào mừng đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam với một niềm tin vững chắc vào độc lập, tự do, hạnh phúc và tương lai tươi sáng của đất nước.

Vững tin vào tương lai tươi sáng

Trong khu vực dành riêng cho cựu chiến binh và người cao tuổi ở đường Hùng Vương, cụ ông Lê Văn Tú (92 tuổi, ở Ứng Hòa, Hà Nội) rưng rưng xúc động: “Mùa Thu năm 1945, cha tôi cõng tôi ra Quảng trường nghe Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập. Tôi còn nhớ không khí rộn ràng, thiêng liêng đến mức trái tim nhỏ bé của một đứa trẻ cũng bừng lên niềm vui. 80 năm qua, đất nước thay đổi nhiều, nhưng cái cảm giác tự do, hạnh phúc ấy vẫn còn nguyên vẹn trong tôi hôm nay”.

Lời cụ Tú khiến những người trẻ xung quanh lặng đi, nhiều người bất giác nắm chặt tay nhau, cảm nhận sự tiếp nối thiêng liêng giữa các thế hệ.

Trong khi đó, dù mắt đã mờ, tai chẳng còn nghe rõ, nhưng dáng đi của cụ Nguyễn Văn Dị (103 tuổi, 74 năm tuổi Đảng, quê Yên Lạc, Phú Thọ) vẫn thật vững vàng. Cụ Dị là người lính Điện Biên năm xưa, nay được cháu nội là anh Nguyễn Văn Tân đưa ra Hà Nội từ đêm 1-9 để kịp hòa mình trong không khí diễu binh, diễu hành mừng 80 năm Quốc khánh.

Ngồi xem đoàn diễu binh qua khu vực ngã tư Liễu Giai - Kim Mã, cụ Dị xúc động tâm sự: “Đất nước sau 80 năm độc lập, dân mình nay đã sướng hơn nhiều lắm, cơm no áo ấm, chẳng còn cảnh đói khổ như xưa nữa”.

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Dị cùng cháu nội đi xem diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Ảnh: NGUYỄN QUỐC

Trong dòng người nô nức, nhiều cựu chiến binh mang trong mình ký ức chiến tranh và không giấu nổi sự xúc động trong ngày hội non sông. Từng tham gia chiến dịch Tây Nguyên, kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ông Vũ Đình Phú (71 tuổi, ở Hà Nội) xúc động khi thấy những khối quân tiến qua Quảng trường Ba Đình.

Ông chia sẻ: “Tôi tự hào khi thấy quân đội ngày càng phát triển hùng mạnh, càng cảm động trước hình ảnh bà con từ mọi miền tụ hội về thủ đô trong ngày hội lớn của dân tộc. Được dự lễ diễu binh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, tôi càng tin tưởng vào tương lai phồn vinh, thịnh vượng của đất nước”.

Ngồi trên xe lăn dự lễ, ông Nghiêm Đình Xây (87 tuổi, ở Bắc Ninh) rạng rỡ: “Tôi may mắn được chứng kiến lễ diễu binh hôm nay, có thể đây là lần cuối cùng trong đời. Từng huấn luyện quân và trải qua nhiều năm làm nhiệm vụ quốc tế ở Lào, Campuchia và chiến đấu giải phóng miền Nam Việt Nam, nay còn được thấy đất nước hòa bình, quân đội tiến bộ hùng mạnh, tôi vô cùng tự hào. Vũ khí và sức mạnh quân đội là để giữ gìn, bảo vệ và phát triển đất nước”.

Đồng hành cùng cha, anh Nghiêm Đình Vũ (48 tuổi, Quân đoàn 12) chia sẻ: “Được đưa cha tôi đi dự lễ diễu binh, diễu hành đúng ngày kỷ niệm 80 năm Quốc khánh của đất nước là kỷ niệm đáng nhớ nhất của tôi”. Là người trực tiếp huấn luyện quân trong quân đội, anh Vũ càng tự hào khi chứng kiến sự kỷ luật, sức mạnh và trang bị hiện đại của các lực lượng tham gia diễu binh.

Triệu trái tim hội tụ về thủ đô

Trong không khí tưng bừng của ngày đại lễ 2-9, hàng vạn người dân từ khắp mọi miền Tổ quốc và du khách đã đổ về thủ đô Hà Nội để trực tiếp hòa mình vào lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Đây không chỉ là dịp để chiêm ngưỡng lực lượng quân đội, công an cùng dàn khí tài hùng hậu, mà còn là khoảnh khắc để mỗi người thêm tự hào về truyền thống hào hùng và sự phát triển của đất nước hôm nay.

Ngắm nhìn những đoàn quân với nhịp bước chân rắn rỏi, hùng dũng qua nhiều con phố của Hà Nội, chị Trần Thị Thương (39 tuổi, ở Nghệ An) cùng gia đình 10 người vượt quãng đường hơn 300km để kịp có mặt tại Hà Nội sớm ngày 2-9 bày tỏ: “Dù xa xôi nhưng chúng tôi vẫn muốn hòa mình vào không khí ngày lễ, được trực tiếp xem các khối diễu hành, khí tài đi qua để cảm nhận rõ sự phát triển ngày càng hùng mạnh của đất nước”.

Cùng đoàn, chị Nguyễn Thị Thùy xúc động nhắc đến tình cảm của Đảng, Nhà nước dành cho nhân dân: “Người dân Nghệ An chúng tôi rất trân trọng số tiền Chính phủ gửi tặng để ăn Tết Độc lập. Gia đình tôi sẽ dùng số tiền này để góp vào quỹ ủng hộ chống bão lũ khi quê nhà vừa hứng chịu sự càn quét của bão số 5”.

Trên bầu trời trong xanh, khi biên đội trực thăng kéo cờ Đảng và cờ Tổ quốc qua Lăng Bác, hàng vạn ánh mắt dõi theo, hàng trăm cánh tay giơ cao ghi lại khoảnh khắc thiêng liêng. Một bé gái 7 tuổi reo lên: “Mẹ ơi, cờ Tổ quốc bay trên trời kìa!”. Cả đám đông bật cười, nhưng nhiều người lau vội giọt nước mắt xúc động.

Trong biển người với cờ đỏ sao vàng trên tay, không chỉ có hàng triệu trái tim Việt Nam đang cảm thấy rất sung sướng, tự hào, thiêng liêng mà còn có rất nhiều người nước ngoài cũng hòa chung nhịp đập. Rất mãn nhãn sau khi xem các đoàn quân hùng dũng diễu binh trên Quảng trường Ba Đình và nhiều đường phố của thủ đô, 3 bạn trẻ người Lào là Outhith, Thavone và Soonuc (sinh viên năm thứ 3, Học Viện báo chí và tuyên truyền) đã hô vang: “Chúc mừng ngày Quốc khánh Việt Nam 2-9, kỷ niệm 80 năm độc lập tự do của đất nước Việt Nam”.

Hà Nội ngày đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9 không chỉ đẹp bởi nắng vàng của mùa thu và màu đỏ rực của cờ đỏ sao vàng, mà còn bởi sức mạnh cộng đồng - sức mạnh gắn kết mọi trái tim. Giữa biển người đông nghịt, có những bàn tay xa lạ nắm chặt nhau, có những nụ cười chưa từng gặp vẫn trao nhau với niềm tin mãnh liệt vào hòa bình, độc lập, tự do của đất nước. Hơn thế, niềm tin đó còn được thắp sáng bởi lịch sử hào hùng và khát vọng tự do của dân tộc để Tổ quốc sẽ tiếp tục vững bước, tự hào và mạnh mẽ bước vào kỷ nguyên mới.

MINH KHANG - HÀ NGUYỄN