“Thiếu gia” lấy trộm trang sức, bóp hiệu trị giá hơn 3 tỷ đồng ở các cửa hàng trung tâm TPHCM

Ngày 29-2, Công an quận 1 (TPHCM) cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phan Văn Chiến (sinh năm 1992, ngụ quận 7) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Chiến tại cơ quan công an

Trước đó, tối 21-1, Chiến đi tới cửa hàng trang sức trên đường Đồng Khởi (phường Bến Nghé, quận 1) vờ mua trang sức. Tại đây, chị Nguyễn Nhất L. (nhân viên) của cửa hàng tư vấn cho Chiến các sản phẩm.

Hình ảnh cắt từ camera ghi nhận Chiến thực hiện hành vi trộm cắp

Chiến nói đang cần mua trang sức đắt tiền nhất nên chị L. đưa vào phòng Vip để lấy hộp chứa nhiều đồ trang sức đắt tiền. Lợi dụng lúc chị L. đi ra khỏi phòng, Chiến lấy trộm 3 vòng kim loại trị giá 2,6 tỷ đồng rồi vờ nghe điện thoại và tẩu thoát khỏi cửa hàng.

Tối 24-1, Chiến tiếp tục quay lại trung tâm thương mại trên đường Đồng Khởi đi vào cửa hàng thời trang Hermès. Tại đây, Chiến đề nghị chị Nguyễn Thị Phương Th. (nhân viên) cho xem các sản phẩm bóp, ví cầm tay.

Xem xong, Chiến yêu cầu chị Th. lấy thêm các sản phẩm khác nếu ưng sẽ mua. Lợi dụng lúc chị Th. không để ý, Chiến lấy trộm 2 bóp cầm tay trị giá 450 triệu đồng bỏ vào túi xách mang theo. Sau đó, Chiến vờ nghe điện thoại rồi tẩu thoát.

Trích xuất camera an ninh ở 2 cửa hàng, công an xác định nghi can là Chiến nên truy xét mời về làm việc. Qua đấu tranh, Chiến thừa nhận hành vi phạm tội như trên và giao nộp lại tài sản trộm được.

Tang vật thu giữ

Chiến khai trước đây gia đình có điều kiện nên thường đi mua sắm nhiều sản phẩm hàng hiệu mắc tiền. Năm 2015, gia đình Chiến phá sản nên Chiến không có công việc ổn định.

Giữa tháng 1-2024, Chiến nảy sinh ý định trộm cắp. Tài sản trộm được, Chiến đem về sử dụng thỏa mãn cơn ghiền hàng hiệu, phần khác nếu được giá sẽ bán lại lấy tiền tiêu xài.

TRUNG DŨNG