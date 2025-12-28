Thiếu niên phải lọc máu liên tục vì sốt xuất huyết

Sau 3 ngày sốt cao, bệnh nhi 15 tuổi nhập viện trong tình trạng sốc, rối loạn đông máu, suy hô hấp. Diễn tiến ngày càng phức tạp khi trẻ bị suy gan thận và tổn thương tuỵ rất nặng.

Ngày 28-12, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TPHCM) cho biết vừa điều trị thành công một ca sốt xuất huyết biến chứng nguy kịch.

Bệnh nhân là em N.Đ.N.Đ.(15 tuổi, nam, phường Tân Sơn Nhì, TPHCM), sốt cao liên tục 3 ngày, không đáp ứng thuốc hạ sốt, ói nhiều lần ra dịch lợn cợn nâu.

Bệnh nhân được chuyển đến bệnh viện địa phương trong tình trạng không bắt được mạch, không đo được huyết áp, chẩn đoán sốc sốt xuất huyết nặng ngày thứ 4.

Bệnh nhi 15 tuổi lọc máu liên tục vì sốt xuất huyết

Sau khi ê-kíp truyền dịch chống sốc, bệnh nhi được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

Diễn tiến bệnh nhi ngày càng nặng, sốc kéo dài, rối loạn đông máu, xuất huyết tiêu hóa, suy hô hấp. Ê-kíp tiến hành chống sốc tích cực, đặt nội khí quản thở máy, truyền máu và các chế phẩm máu.

Tuy vậy, tình trạng ngày càng phức tạp, bệnh nhi tổn thương gan thận nặng. Đặc biệt, em diễn tiến sang tổn thương tụy phải lọc máu liên tục, điều trị hỗ trợ, theo dõi sát sao. Sau gần 4 tuần điều trị với 5 đợt lọc máu liên tục, em cải thiện dần và được cai máy thở.

Theo BS Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, đây là ca sốt xuất huyết có tổn thương tụy nặng, thế giới ghi nhận khoảng 70 ca trong 40 năm qua.

