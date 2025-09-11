Triển lãm tranh sơn dầu của nữ nghệ sĩ gốc Việt

Ngày 12-9, Viện Pháp tại Việt Nam sẽ tổ chức buổi triển lãm tranh sơn dầu khổ lớn, mang tên " Ở đây, ở đó và ở khắp mọi nơi" của nghệ sĩ người Pháp gốc Việt Chloé Saï Breil-Dupont (tên tiếng Việt là Bùi Khuê).

Poster về triển lãm Ở đây, ở đó và ở khắp mọi nơi. Ảnh: VIỆN PHÁP TẠI TPHCM

Buổi triển lãm nằm trong khuôn khổ chương trình Nghệ sĩ Lưu trú Villa Saigon 2025, khai mạc lúc 17 giờ, ngày 12-9 (kéo dài đến ngày 3-10) tại Bảo tàng TPHCM (65 Lý Tự Trọng, phường Sài Gòn).

Breil-Dupont hiện đang sống và làm việc tại TPHCM. Cô từng có nhiều triển lãm quốc tế tại các viện bảo tàng, phòng tranh và hội chợ nghệ thuật.

Ở đây, ở đó và ở khắp mọi nơi đánh dấu triển lãm đầu tiên của cô tại Việt Nam, gồm 9 bức tranh sơn dầu khổ lớn, từ chân dung những nhân vật tiêu biểu trong giới nghệ thuật đương đại Việt Nam cho đến những tác phẩm trừu tượng phản ánh sự chuyển biến nội tâm của Breil-Dupont kể từ khi trở lại sinh sống tại Việt Nam.

Triển lãm khám phá những “sợi chỉ vô hình” kết nối giữa di sản và môi trường, quá khứ và hiện tại, ký ức cá nhân và tập thể. Gam màu đỏ, xuất hiện xuyên suốt, gợi lên sức sống, lễ hội và may mắn trong văn hóa Việt Nam, đồng thời gợi nhắc tới “sợi chỉ đỏ định mệnh”, sợi dây vô hình gắn kết những tâm hồn vốn thuộc về nhau.

Nghệ sĩ người Pháp gốc Việt Chloé Saï Breil-Dupont (Bùi Khuê).

﻿Ảnh: VIỆN PHÁP TẠI TPHCM

Thông qua các tác phẩm, Breil-Dupont mang đến một góc nhìn gần gũi về những cá nhân đang góp phần định hình đời sống văn hóa đương đại tại TPHCM, cũng như gửi đến người xem thông điệp về cách nghệ thuật soi chiếu những liên kết tinh tế giữa thời gian, không gian và bản sắc.

Chương trình Villa Saigon do Viện Pháp tại Việt Nam tổ chức, dành cho các nghệ sĩ hoặc các nhóm nghệ sĩ có quốc tịch Pháp hoặc đang sinh sống tại Pháp, hoạt động ở tất cả các môn nghệ thuật và chuyên về sáng tác đương đại. Mục đích của chương trình nhằm củng cố, thúc đẩy đối thoại nghệ thuật giữa hai nước Pháp và Việt Nam.

ĐỖ VĂN