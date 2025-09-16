Thời điểm quyết định với FED

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), trong 2 ngày họp 16 và 17-9, gần như chắc chắn sẽ hạ lãi suất trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ đang vừa đối phó với lạm phát cao, vừa lo ngại tăng trưởng chậm và nguy cơ thất nghiệp. Trong khi đó, theo truyền thông Mỹ, Tổng thống Donald Trump gần đây có động thái cho thấy Nhà Trắng sẽ “tiếp quản” FED.

Áp lực với FED

Chủ tịch FED Jerome Powell hiện đứng trước bài toán khó khăn: nới lỏng quá mức sẽ gây bùng nổ lạm phát, thắt chặt quá sớm có thể đẩy kinh tế vào suy thoái. FED còn phải đối diện với tình trạng bất đồng sâu sắc trong Ủy ban thị trường mở Liên bang (FOMC). Theo đó, một số thành viên lo ngại lạm phát nên muốn giữ nguyên lãi suất, trong khi số khác tập trung vào thị trường lao động suy yếu, ủng hộ cắt giảm lãi suất mạnh tay.

Chủ tịch FED Jerome Powell (trái) trong một cuộc họp của FED. Ảnh: MarketWatch

Ngoài ra, theo báo Washington Post, Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần bày tỏ sự không hài lòng với chính sách tăng lãi suất của FED và đang tìm cách “thâu tóm” FED, một động thái chưa có tiền lệ, có thể làm suy yếu tính độc lập của cơ quan này. Căng thẳng giữa Nhà Trắng với FED càng gia tăng ngay trước thềm cuộc họp của FED khi Tổng thống Donald Trump đang ráo riết vận động tòa phúc thẩm cho phép ông sa thải bà Lisa Cook, Thống đốc FED, với lý do bà Lisa Cook từng gian lận để hưởng lãi suất vay ưu đãi. Tổng thống Donald Trump cũng nhiều lần đe dọa sa thải Chủ tịch FED Jerome Powell vì chậm hạ lãi suất theo mong đợi của Nhà Trắng.

Vụ việc không chỉ xoay quanh những cáo buộc gian lận thế chấp mà còn làm dấy lên lo ngại về nguy cơ đe dọa tính độc lập của FED. Một số chuyên gia dự báo FED sẽ thận trọng, dập tắt kỳ vọng về đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo, trong khi số khác dự báo FED sẽ phát tín hiệu về 3 lần cắt giảm lãi suất trong năm để ngăn chặn suy thoái. Nhiều tờ báo Mỹ nhận định: tuần này sẽ là thời gian kiểm tra về khả năng lãnh đạo của ông Jerome Powell cũng như sự bền bỉ của FED trước áp lực chính trị và khả năng chèo lái nền kinh tế qua giai đoạn phức tạp.

Thị trường chờ đợi

Theo Forbes, sự can thiệp chính trị vào FED có thể gây ra những hậu quả khó lường cho giá bitcoin (BTC), thị trường tiền điện tử, thị trường chứng khoán, thị trường vàng và dầu. Ngoài yếu tố của FED, tuần này, thị trường cũng sẽ đón nhận dữ liệu về số đơn xin trợ cấp thất nghiệp và tình hình sản xuất, cung cấp thêm thông tin về sức khỏe của nền kinh tế Mỹ.

Trên thế giới, thị trường chứng khoán trong ngày 15-9 tiếp tục tăng điểm khi nhà đầu tư kỳ vọng FED sẽ cắt giảm lãi suất. Thị trường tiền điện tử cùng ngày cho thấy những dấu hiệu phục hồi thận trọng, với các tài sản kỹ thuật số lớn trải qua sự biến động hạn chế. BTC dẫn đầu đà tăng, duy trì vị thế 1BTC = 116.000USD.

Giá vàng hầu như không thay đổi trong ngày 15-9, dao động quanh mức cao kỷ lục 3.678,80USD/ounce, do các nhà đầu tư chờ đợi đợt cắt giảm lãi suất dự kiến ​​từ FED. Giá dầu tại thị trường châu Âu và châu Á tăng, lên mức 67,34USD/thùng, khi các nhà đầu tư đánh giá tác động tiềm tàng của các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào các nhà máy lọc dầu của Nga, có thể làm gián đoạn xuất khẩu dầu thô và nhiên liệu. Đồng thời, các bên tham gia thị trường đang theo dõi chặt chẽ các dấu hiệu tăng trưởng nhu cầu nhiên liệu của Mỹ.

KHÁNH MINH tổng hợp