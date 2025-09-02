Thời tiết 2-9, Hà Nội tạnh ráo, trời trong

Cơ quan dự báo khí tượng cho biết, thời tiết tại Thủ đô Hà Nội sáng 2-9 rất đẹp, thuận lợi cho tất cả các hoạt động diễu binh, diễu hành, bắn pháo hoa, vui chơi mừng đại lễ.

Sáng nay 2-9, tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến đường, tuyến phố ở trung tâm TP Hà Nội diễn ra Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) từ sáng sớm 2-9. Ảnh: HÀ PHƯƠNG

Cập nhật thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, thời tiết tại khu vực trung tâm Hà Nội trong buổi sáng nay thuận lợi, khả năng mưa thấp, thời tiết mát, nhiệt độ dao động từ 26 đến 30 độ C.

Đầu giờ sáng, trời nhiều mây, trần mây thấp, có thể ảnh hưởng tầm nhìn đối với các hoạt động bay tầm thấp quanh khu vực tổ chức sự kiện. “Xác suất mưa vào buổi sáng chỉ dưới 20% và nếu xảy ra thì mưa nhỏ, nhanh tạnh, không ảnh hưởng đến các hoạt động chính”, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết.

Các chiến sĩ hòa chung không khí náo nức của ngày hội lớn. Ảnh: L.Đ

Người dân thức trắng đêm để chào mừng và chờ đón đại lễ 2-9. Ảnh: B.C.T

Nhiều chuyên gia khí tượng cũng dự báo, sáng nay, một số nơi có thể mưa rào nhưng trung tâm Hà Nội hầu như không có mưa, thời tiết mát mẻ với nắng nhẹ, thích hợp cho hoạt động diễu binh và diễu hành tại Quảng trường Ba Đình.

Xu hướng mưa cũng giảm rõ rệt so với những ngày trước đó, góp phần tạo điều kiện thời tiết ổn định hơn cho toàn bộ chương trình. Đến buổi trưa và đầu giờ chiều, nắng có xu hướng gắt hơn, xen kẽ với những khoảng thời gian có thể xuất hiện mưa rào ngắn, lượng mưa nhỏ.

Tối cùng ngày, khu vực nội thành Hà Nội dự báo khô ráo, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia các hoạt động lễ hội và theo dõi chương trình bắn pháo hoa.

Hôm nay, Đà Nẵng và khu vực Trung bộ, mưa rào xen kẽ nắng gián đoạn, nền nhiệt 24-33 độ C. Đối với khu vực Tây Nguyên và Nam bộ, chiều và tối có mưa rào, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ tại Tây Nguyên dao động trong khoảng 20-31 độ C và Nam bộ là 24-33 độ C. Riêng trong buổi sáng nay, thời tiết thuận lợi để cả nước tận hưởng kỳ lễ lớn của đất nước.

PHÚC HẬU