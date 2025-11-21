Thông cáo báo chí số 26 Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV

Thứ Sáu, ngày 21-11-2025, ngày làm việc thứ 26, kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV diễn ra tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

BUỔI SÁNG

Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, tiến hành các nội dung sau:

(1) Nghe Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình và nghe Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Thanh Hải trình bày Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Trí tuệ nhân tạo.

(2) Thảo luận ở Hội trường về 02 dự án: (i) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ; (ii) Luật Công nghệ cao (sửa đổi).

Tại phiên thảo luận có 11 lượt đại biểu phát biểu; các ý kiến đại biểu cơ bản nhất trí với nhiều nội dung trong Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội. Bên cạnh đó, nhằm tiếp tục hoàn thiện 02 dự thảo Luật, các đại biểu tập trung cho ý kiến về các nội dung cụ thể sau:

- Về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ: Các ý kiến tập trung thảo luận về: giải thích từ ngữ; công nghệ khuyến khích chuyển giao; hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp ứng dụng, đổi mới công nghệ; góp vốn bằng công nghệ; quyền chuyển giao công nghệ; thẩm quyền thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ trong giai đoạn quyết định chủ trương đầu tư; đăng ký chuyển giao công nghệ; kiểm tra, giám sát công nghệ trong dự án đầu tư và chuyển giao công nghệ;..

- Về dự án Luật Công nghệ cao (sửa đổi): Các ý kiến tập trung thảo luận về: tiêu chí xác định công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và công nghệ chiến lược; doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghệ cao; doanh nghiệp công nghệ cao và doanh nghiệp công nghệ chiến lược; nghiên cứu và phát triển công nghệ chiến lược; phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chiến lược; ứng dụng công nghệ cao, công nghệ chiến lược trong phát triển kinh tế - xã hội; thúc đẩy chuyển giao và thương mại hóa công nghệ cao và sản phẩm công nghệ cao, công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược; cơ sở ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ cao và chính sách hỗ trợ; khu công nghệ cao; thúc đẩy phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển công nghệ cao và công nghệ chiến lược;… Ngoài ra, một số đại biểu đề nghị Chính phủ sớm ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Luật để triển khai trong cuộc sống.

Kết thúc thảo luận, Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở Tổ về dự án Luật Trí tuệ nhân tạo.

BUỔI CHIỀU

Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, tiến hành các nội dung sau:

Nội dung 1: Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê. Về cơ bản, đại biểu nhất trí với các nội dung trong Tờ trình của Chính phủ, Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội. Sau đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Nội dung 2: Quốc hội thảo luận về dự án Luật Phá sản (sửa đổi). Tại phiên thảo luận có 08 lượt đại biểu phát biểu; các ý kiến đại biểu cơ bản nhất trí với nhiều nội dung trong Tờ trình của Chính phủ, Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội. Bên cạnh đó, nhằm tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật, các đại biểu tập trung thảo luận về các nội dung cụ thể sau: phạm vi điều chỉnh; tên gọi; những nguyên tắc mới; chính sách của Nhà nước trong phục hồi, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã; nhiệm vụ, quyền hạn của Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản trong thủ tục phục hồi; chỉ định, thay đổi Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản; nhiệm vụ, quyền hạn của Thẩm phán trong giải quyết vụ việc phục hồi, phá sản; quyền, nghĩa vụ của người tham gia thủ tục phục hồi, phá sản; ban đại diện chủ nợ; hội nghị chủ nợ; người có quyền, nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phục hồi, thủ tục phá sản; giám sát thực hiện phương án phục hồi hoạt động kinh doanh; xử lý, thụ lý đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phá sản; quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản; giải quyết việc đình chỉ thi hành án dân sự, giải quyết vụ việc; đề nghị xem xét lại, kháng nghị quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản; áp dụng thủ tục rút gọn; cấm đảm nhiệm chức vụ sau khi doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản;…

Kết thúc thảo luận, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

THỨ HAI, ngày 24-11-2025

Buổi sáng: Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Buổi chiều: Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Báo chí (sửa đổi).