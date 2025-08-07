Thông qua chủ trương thực hiện dự án xây dựng đường bộ cao tốc Vinh – Thanh Thủy

Đó là thông tin được đưa ra trong phiên họp thường kỳ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An diễn ra vào sáng nay (7-8), về việc cho ý kiến về chủ trương thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh – Thanh Thủy.

Đường lên Cửa khẩu Thanh Thủy (Nghệ An). Ảnh: T.ĐÌNH

Dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy được Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Nghệ An làm cơ quan chủ quản tại Công văn số 611/TTg-CN ngày 28-5-2025. Đây là dự án quan trọng quốc gia, có ý nghĩa quan trọng và cần thiết đầu tư nhằm kết nối với tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, qua đó tạo không gian, động lực phát triển mới cho tỉnh.

Theo quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 1-9-2021, Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Hà Nội - Viêng Chăn đoạn Vinh - Thanh Thủy có quy mô 6 làn xe cao tốc hoàn chỉnh, vận tốc thiết kế 100 km/h.

Trước mắt đầu tư 4 làn xe hoàn chỉnh. Vận tốc thiết kế 100 km/h, riêng những đoạn khó khăn vận tốc thiết kế 60 - 80 km/h.

Điểm đầu của dự án tại Km0+00 giao với đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt tại nút giao Hưng Tây thuộc địa phận xã Hưng Nguyên. Điểm cuối kết nối với đường dẫn vào Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy. Tổng chiều dài tuyến khoảng 60km.

Dự án đi qua địa phận 9 xã, gồm: Hưng Nguyên, Kim Liên, Đại Huệ, Vạn An, Nam Đàn, Xuân Lâm, Hoa Quân, Sơn Lâm và Kim Bảng. Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án khoảng 23.950 tỷ đồng. Dự án được thực hiện trong giai đoạn 2025-2030.

Kết luận nội dung phiên họp, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất cho chủ trương về đầu tư thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh – Thanh Thủy. Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh tiếp tục hoàn thiện các thủ tục theo quy định để trình Thủ tướng Chính phủ báo cáo Quốc hội để phê duyệt chủ trương đầu tư và triển khai các bước tiếp theo thực hiện dự án.

Được biết, tổng mức đầu tư của dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy khoảng 21.846 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng 14.992 tỷ đồng, chi phí bồi thường GPMB và tái định cư 2.847 tỷ đồng. Được sử dụng từ nguồn vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030, ngân sách địa phương bố trí tối đa 50% chi phí giải phóng mặt bằng của dự án.

Dự án sẽ được chuẩn bị trong năm 2025, dự kiến thực hiện dự án trong giai đoạn 2026 - 2030.

HỒ VĂN NGỢI