Thông tin cải chính, xin lỗi

Vào lúc 16 giờ 44 phút ngày 24-1-2025, Báo Sài Gòn Giải Phóng điện tử (sggp.org.vn) có đăng tin có nội dung “Chiều 24-1, Công an TPHCM đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Đăng Nam, nguyên Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, nguyên Trưởng Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an TPHCM vì liên quan đến nhiều sai phạm khi còn đương chức…”

Theo kết quả xác minh từ cơ quan chức năng, nội dung bản tin trên không đúng sự thật.

Báo Sài Gòn Giải Phóng điện tử đã rút bản tin trên khỏi hệ thống. Chúng tôi chân thành xin lỗi Công an TPHCM cùng bạn đọc.

BÁO SÀI GÒN GIẢI PHÓNG