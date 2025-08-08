Xã hội

Thông tin mới nhất về vụ tàu chở dầu cháy trên vùng biển Côn Đảo

SGGPO

Thông tin từ Chi đội kiểm ngư số 2, cho biết tàu KN 210 của đơn vị đang phối hợp các lực lượng trên biển chữa cháy tàu chở dầu trên vùng biển Côn Đảo.

Lực lượng chức năng phun nước chữa cháy tàu chở dầu
Lực lượng chức năng phun nước chữa cháy tàu chở dầu

Theo đó, vào hồi 14 giờ 15 phút ngày 8-8, trong quá trình tuần tra, kiểm soát ngư trường trên vùng biển phía Nam, Tàu KN 210, Chi đội Kiểm ngư số 2 nhận được thông tin khẩn cấp về việc tàu dầu GT UNITY bị hỏa hoạn, cách Côn Đảo khoảng 104 hải lý về hướng Nam Đông Nam.

Đến 17 giờ 15 phút cùng ngày, Tàu KN 210 tiếp cận khu vực xảy ra cháy. Tàu đã nhanh chóng đánh giá tình hình và triển khai các phương án cứu nạn, cứu hộ. Lực lượng trên tàu đã tổ chức phun vòi rồng dập lửa, ngăn cháy lan, khống chế đám cháy bước đầu, đồng thời bảo đảm an toàn cho phương tiện và hỗ trợ các thuyền viên bị nạn.

Hiện vụ việc đang được các lực lượng chức năng tiếp tục theo dõi, xử lý theo quy định. Tàu KN 210 tiếp tục làm nhiệm vụ phối hợp ứng trực tại hiện trường, sẵn sàng ứng phó với các tình huống phát sinh, góp phần bảo đảm an toàn hàng hải.

Tin liên quan
MẠNH THẮNG - PHÚ NGÂN

Từ khóa

GT Unity Tàu dầu Ngư trường Côn Đảo Vòi rồng Hướng Nam Vào hồi Hải lý Đông Nam Ứng trực

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Thư ký Tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn