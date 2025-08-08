Thông tin mới nhất về vụ tàu chở dầu cháy trên vùng biển Côn Đảo

Thông tin từ Chi đội kiểm ngư số 2, cho biết tàu KN 210 của đơn vị đang phối hợp các lực lượng trên biển chữa cháy tàu chở dầu trên vùng biển Côn Đảo.

Lực lượng chức năng phun nước chữa cháy tàu chở dầu

Theo đó, vào hồi 14 giờ 15 phút ngày 8-8, trong quá trình tuần tra, kiểm soát ngư trường trên vùng biển phía Nam, Tàu KN 210, Chi đội Kiểm ngư số 2 nhận được thông tin khẩn cấp về việc tàu dầu GT UNITY bị hỏa hoạn, cách Côn Đảo khoảng 104 hải lý về hướng Nam Đông Nam.

Đến 17 giờ 15 phút cùng ngày, Tàu KN 210 tiếp cận khu vực xảy ra cháy. Tàu đã nhanh chóng đánh giá tình hình và triển khai các phương án cứu nạn, cứu hộ. Lực lượng trên tàu đã tổ chức phun vòi rồng dập lửa, ngăn cháy lan, khống chế đám cháy bước đầu, đồng thời bảo đảm an toàn cho phương tiện và hỗ trợ các thuyền viên bị nạn.

Hiện vụ việc đang được các lực lượng chức năng tiếp tục theo dõi, xử lý theo quy định. Tàu KN 210 tiếp tục làm nhiệm vụ phối hợp ứng trực tại hiện trường, sẵn sàng ứng phó với các tình huống phát sinh, góp phần bảo đảm an toàn hàng hải.

MẠNH THẮNG - PHÚ NGÂN