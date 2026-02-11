Thế giới

Trung Quốc: Thu hồi thành công khoang tàu vũ trụ có người lái trên biển

SGGPO

Ngày 11-2, Cơ quan Vũ trụ có người lái Trung Quốc (CMSA) cho biết, nước này đã lần đầu tiên thực hiện thành công nhiệm vụ tìm kiếm và thu hồi trên biển đối với khoang trở về của tàu vũ trụ có người lái.

TQ.jpeg
Khoang trở về đáp xuống biển. Ảnh: THX

Theo CMSA, tàu vũ trụ thế hệ mới Mengzhou đã tiến hành thử nghiệm hủy phóng ở điều kiện áp suất động cực đại và hạ cánh an toàn xuống biển.

Thử nghiệm được thực hiện trong chuyến bay trình diễn và kiểm chứng ở độ cao thấp của tên lửa đẩy Trường Chinh-10 (Long March-10).

Lực lượng tìm kiếm cứu nạn trên biển đã hoàn tất việc thu hồi khoang trở về.

CMSA đánh giá thành công của nhiệm vụ mang lại kinh nghiệm quan trọng cho các hoạt động vận hành trạm vũ trụ cũng như cho các sứ mệnh đổ bộ Mặt trăng có người lái trong tương lai.

Tàu Mengzhou được thiết kế chủ yếu phục vụ chương trình thám hiểm Mặt trăng có người lái của Trung Quốc, đồng thời có thể sử dụng cho các nhiệm vụ tại trạm vũ trụ. Khoang trở về của tàu có khả năng tái sử dụng nhiều lần nên việc thu hồi thành công có ý nghĩa rất quan trọng.

MINH CHÂU

