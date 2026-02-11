Iran không nhượng bộ các yêu cầu “quá mức”

Ngày 11-2, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định, nước này sẽ không nhượng bộ các yêu cầu quá mức liên quan chương trình hạt nhân.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: TEHRAN TIMES

Tổng thống Masoud Pezeshkian nêu rõ, Iran sẽ không nhượng bộ trước sự gây hấn nhưng nỗ lực hết sức để đối thoại với tất cả các nước láng giềng nhằm thiết lập sự hòa bình và yên ổn trong khu vực.

Nhà lãnh đạo Iran cũng cho biết, nước này không tìm cách sở hữu vũ khí hạt nhân và sẵn sàng chấp nhận “bất kỳ sự kiểm chứng nào” đối với chương trình hạt nhân của mình.

Trả lời phỏng vấn kênh RT (Nga), Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết, Tehran đang xây dựng đề xuất về một thỏa thuận nhằm bảo đảm quyền sử dụng hạt nhân vì mục đích hòa bình, trong đó bao gồm việc không sở hữu vũ khí hạt nhân.

Ông Araghchi cũng thừa nhận, nước này vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng Mỹ, đặc biệt sau các cuộc không kích của Washington hồi năm ngoái, và muốn chắc chắn rằng những sự việc như vậy sẽ không tái diễn.

Ông Araghchi cho biết, các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ hiện không bao gồm vấn đề về chương trình tên lửa đạn đạo của Tehran; nhấn mạnh Tehran không có bất đồng với người dân Mỹ và vấn đề nằm ở chính quyền Washington, vốn có chính sách “thù địch” nhằm vào Tehran.

MINH CHÂU