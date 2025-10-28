Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho Báo Sài Gòn Giải Phóng

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định tặng Bằng khen cho 2 tập thể thuộc TPHCM, đã có thành tích xuất sắc trong các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Theo quyết định, Báo Sài Gòn Giải Phóng và Đài Truyền hình TPHCM được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Trực thăng mang cờ Tổ quốc tung bay giữa bầu trời TPHCM qua ống kính phóng viên. Ảnh: THANH CHIÊU

Thực hiện tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2025), Báo Sài Gòn Giải Phóng đã mở chuyên mục đăng các loạt vệt bài hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Giai đoạn cao điểm từ ngày 1-1-2025 đến 30-4-2025, Báo Sài Gòn Giải Phóng đã đăng tải trên 700 tin, bài, video; riêng trên ấn phẩm báo giấy hơn 500 tin bài được đăng tải, tiêu biểu như: Vệt bài "Giá trị thiêng liêng của hòa bình"; Loạt bài “Tự hào bay trên vùng trời bình yên”; đặc biệt báo thực hiện loạt 16 bài viết “50 năm non sông liền một dải”.

Báo Sài Gòn Giải Phóng mở Chuyên mục “Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước”, chuyển tải những bài viết về sự chuyển mình mạnh mẽ của đất nước trên mọi mặt, mọi lĩnh vực trong suốt gần 50 năm qua. Bên cạnh đó, báo tập trung tuyên truyền đậm các nội dung về thành quả xây dựng và phát triển TPHCM 50 năm qua.

Báo Sài Gòn Giải Phóng thực hiện nghi thức ra mắt công trình báo chí dữ liệu. Ảnh: LÊ MINH

Báo Sài Gòn Giải Phóng còn thực hiện công trình báo chí dữ liệu “TPHCM 50 năm: Những dấu ấn tự hào qua trang Báo Sài Gòn Giải Phóng”. Công trình là kết quả của việc hệ thống hoá thông tin từ khoảng 17.000 số báo được xuất bản kể từ ngày 5-5-1975. Đây là nguồn tư liệu được ví như “người thư ký của thời đại”, ghi lại những khoảnh khắc lịch sử, những thăng trầm cùng thành tựu của TPHCM trong công cuộc tái thiết và phát triển sau chiến tranh. Ngoài ra, từ thông tin được hệ thống lại trong công trình, độc giả cũng có thể nhìn lại 11 kỳ Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM, với những quyết sách mang tính bước ngoặt, những công trình trọng điểm làm thay đổi diện mạo thành phố và những nỗ lực không ngừng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố mang tên Bác.

Đó còn là Cuộc thi ảnh "Đất nước ngàn hoa", cuộc thi ảnh hiếm hoi có tới 5 cụm chủ đề Thành tựu, Cống hiến, Nước non ngàn dặm, Phát triển xanh, Vì trẻ thơ - xâu chuỗi một hành trình xuyên suốt từ quá khứ đến hiện tại và hướng tới tương lai, góp phần phản ánh, giới thiệu với thế giới một Việt Nam hòa bình và phát triển bằng hình ảnh.

Sài Gòn - TPHCM hội nhập phát triển

Báo SGGP cũng tiếp tục phát động Cuộc thi Tỏa sáng giá trị Việt giai đoạn 2023-2025 nhằm hướng tới chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Cuộc thi mở rộng nội dung phản ánh: Tôn vinh những tập thể hoặc cá nhân có những việc làm, hành động, có mô hình, giải pháp nhằm phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; những tập thể hoặc cá nhân có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực.

Lễ thượng cờ trên mây

Báo Sài Gòn Giải Phóng còn xuất bản Đặc san chủ đề “Đất nước ngàn hoa”, khắc họa hành trình đất nước từ khát vọng hòa bình đến tự tin bước vào kỷ nguyên vươn mình, phát triển và thịnh vượng. Ấn phẩm giới thiệu những câu chuyện về tinh thần Việt Nam - từ những người kiên cường gánh vác khó khăn buổi đầu thống nhất, đến những người xa quê luôn khát khao cống hiến cho Tổ quốc.

THU HƯỜNG