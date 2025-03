Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với thanh niên năm 2025

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng hoa chúc mừng Ban Bí thư Trung ương Đoàn nhân dịp kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Ảnh: VIẾT CHUNG

Chương trình đối thoại có chủ đề “Thanh niên Việt Nam tiên phong phát triển KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia”.

Trước khi đối thoại với thanh niên, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tặng hoa chúc mừng Ban Bí thư Trung ương Đoàn nhân dịp kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Mở đầu đối thoại, Thủ tướng thay mặt Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc các bạn thanh niên luôn mạnh khỏe, tràn đầy hạnh phúc và thành công, thành công hơn nữa.

Mở đầu cuộc đối thoại, Chủ tịch Câu lạc bộ Xúc tiến thương mại trên nền tảng số (EPC) Bùi Thế Quyền mong được chia sẻ các giải pháp của Chính phủ để tăng số doanh nghiệp Việt Nam đạt tiêu chí doanh nghiệp KH-CN và doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Trả lời câu hỏi này, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quang Phương cho biết, trong bản đồ về đổi mới sáng tạo và KH-CN, theo Chỉ số đổi mới sáng tạo 2024, Việt Nam đã tăng 2 bậc (so với 2023), lên vị trí 44. So sánh với các nước cùng trình độ và có mức thu nhập trung bình thấp, nước ta đứng thứ 2 sau Ấn Độ; trong ASEAN, Việt Nam đứng thứ 4, sau Singapore, Malaysia, Thái Lan. Xếp hạng đó cho thấy, nền tảng, cơ hội cũng như điều kiện để Việt Nam thúc đẩy gia tăng nhanh số lượng doanh nghiệp đổi mới sáng tạo cũng như doanh nghiệp do thanh niên có thể đảm nhiệm là hoàn toàn có thể.

Trong số các giải pháp mà Thứ trưởng chia sẻ, hàng đầu là hoàn thiện thể chế, vì điều đó mang tính cởi trói, khích lệ với các doanh nghiệp. Tiếp đến là giải pháp về hạ tầng, cần tăng cường đầu tư đối với hạ tầng công nghệ thông tin, KH-CN, chuyển đổi số. Giải pháp đặc biệt quan trọng là về nguồn nhân lực; thúc đẩy, khuyến khích đổi mới sáng tạo trong khu vực doanh nghiệp. Quốc hội đã cho phép về nguồn lực đối với các doanh nghiệp đầu tư vào KH-CN được khấu trừ trước thuế, tới đây, sẽ tăng nguồn lực đầu tư cho KH-CN, qua đó, tạo cơ hội cho doanh nghiệp có thanh niên khởi nghiệp tham gia vào quá trình này.

Mặt khác, có chính sách khuyến khích để tạo đầu ra cho doanh nghiệp khởi nghiệp, đó là sản phẩm của doanh nghiệp được ưu tiên, tạo điều kiện thuận lợi nhất để tham gia vào thị trường hàng hóa…

Cũng tại tọa đàm, Tiến sĩ Hoàng Anh Đức, Đại học RMIT nêu câu hỏi Chính phủ đã và sẽ có những cơ chế, chính sách gì mang tính đột phá để có thể gia tăng nhiều hơn nữa lực lượng theo học các lĩnh vực khoa học cơ bản, then chốt; Thiếu tá Đặng Văn Thắng, Trưởng ban Thanh niên Công an TPHCM hỏi về giải pháp chiến lược của Việt Nam trong việc đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu khoa học và phát triển KH-CN với các quốc gia phát triển trong lĩnh vực này…

Chia sẻ với các đại biểu, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, muốn phát triển doanh nghiệp mạnh hơn, nhiều hơn, trước hết phải phát triển hệ sinh thái cho các doanh nghiệp phát triển, với một số nội dung quan trọng; thực hiện 3 đột phá chiến lược (thể chế, hạ tầng, nhân lực). Đồng thời, chúng ta đang xây dựng đề án phát triển kinh tế tư nhân với quan điểm kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất trong phát triển kinh tế; cởi trói cho doanh nghiệp tư nhân để phát triển.

Thủ tướng cũng thẳng thắn nhìn nhận, chúng ta chưa phát triển toàn diện các ngành, lĩnh vực khoa học, trong đó các ngành khoa học cơ bản chưa phát triển đúng yêu cầu phát triển đất nước và xu thế phát triển của thời đại. Do đó, phải có cơ chế, chính sách ưu tiên, như chính sách vinh danh, chính sách học bổng để các sinh viên, nghiên cứu sinh theo đuổi đam mê. Tương tự như vậy là với các lĩnh vực nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn, thể dục thể thao, văn hóa, công nghiệp giải trí. Tinh thần là tạo thuận lợi nhất cho mỗi người theo đuổi đam mê, hoài bão, thế mạnh của mình..

Với vấn đề hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này, Thủ tướng cho biết, chúng ta đang thúc đẩy hội nhập sâu rộng, thực chất, hiệu quả, trong đó có KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Điển hình như kêu gọi, thu hút vốn đầu tư nước ngoài thì bao giờ cũng đề nghị phải đầu tư vốn, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực, xây dựng hạ tầng, nâng cao năng lực quản trị…

