Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Thủ tướng Phạm Văn Đồng

Sáng 1-3, tại khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng ở xã Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Thủ tướng Phạm Văn Đồng (1-3-1906 - 1-3-2026). Tổng Bí thư Tô Lâm đã gửi lẵng hoa chúc mừng.

Cùng dự lễ có đồng chí Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Chủ tịch nước; đồng chí Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Chủ tịch nước.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; đồng chí Bùi Thanh Sơn, Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội… cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và các tỉnh, thành phố.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu dâng hoa, dâng hương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu dâng hoa tại nhà thờ Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng.

Tại lễ kỷ niệm, đồng chí Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi đọc diễn văn ôn lại thân thế, cuộc đời, sự nghiệp hoạt động cách mạng của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.

Đồng chí Phạm Văn Đồng sinh ra tại xã Đức Tân, huyện Mộ Đức (nay là xã Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi) trong một gia đình trí thức giàu lòng yêu nước. Đồng chí sớm tiếp thu truyền thống kiên trung, quật cường của quê hương. Với tư chất thông minh, ham học hỏi, đồng chí đã nhanh chóng hòa mình vào các phong trào yêu nước từ khi còn rất trẻ.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên đọc diễn văn tại buổi lễ

Ở tuổi đôi mươi, đồng chí đã sớm giác ngộ cách mạng, tìm hiểu tư tưởng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc qua các ấn phẩm như Báo “Người cùng khổ”, “Nhân đạo”, “Tạp chí thư tín quốc tế”…

Năm 1926, đồng chí sang Quảng Châu (Trung Quốc), tham dự lớp huấn luyện cán bộ do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trực tiếp tổ chức, giảng dạy và được kết nạp vào Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

Từ đây, dưới ảnh hưởng sâu sắc của lý tưởng cộng sản và tinh thần yêu nước của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, đồng chí Phạm Văn Đồng đã chuyển biến từ một thanh niên yêu nước trở thành một chiến sĩ cách mạng chân chính.

Đồng chí Hồ Văn Niên nhấn mạnh: “Nhìn lại chặng đường hoạt động cách mạng của đồng chí Phạm Văn Đồng, chúng ta thấy ngời sáng tấm gương, hình ảnh người chiến sĩ cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và cách mạng Việt Nam".

Bàn làm việc của Thủ tướng Phạm Văn Đồng.

Chiếc xe Volga mà Thủ tướng Phạm Văn Đồng sử dụng lúc đương nhiệm đang trưng bày tại Khu lưu niệm.

Từ một thanh niên trí thức yêu nước, qua rèn luyện và thử thách, đồng chí đã trở thành một chính khách xuất sắc, đảm đương nhiều trọng trách trong sự nghiệp đấu tranh giành, giữ độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, thể hiện uy tín và tài năng của nhà lãnh đạo Phạm Văn Đồng.

Đồng chí Phạm Văn Đồng còn là nhà lý luận chính trị xuất sắc, nhà văn hóa, nhà giáo dục xuất sắc với nhiều tác phẩm và lý luận tiến bộ, nhà ngoại giao tài năng, có uy tín trên thế giới.

Đồng chí Hồ Văn Niên cho biết, thực hiện di huấn của đồng chí Phạm Văn Đồng “Xây dựng tỉnh nhà thành một tỉnh giàu mạnh, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc”, những năm qua, nhất là nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Ngãi đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực bứt phá và đạt nhiều kết quả toàn diện; đời sống nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số được cải thiện; tỷ lệ hộ nghèo giảm bền vững.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, khẳng định, đồng chí Phạm Văn Đồng một tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng, tận trung với Đảng, với nước, tận hiếu với nhân dân; dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; luôn đấu tranh chống quan liêu, tham ô, lãng phí; luôn đặt lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân lên trên hết, trước hết.

Suốt cuộc đời mình, dù ở cương vị nào, đồng chí luôn giữ vững phong cách làm việc sâu sát thực tiễn, nói đi đôi với làm; sống khiêm nhường, giản dị, bao dung; luôn tạo được sự gần gũi, tin yêu trong nhân dân và sự trân trọng của bạn bè quốc tế.

Suốt 75 năm hoạt động cách mạng liên tục, được Đảng và Nhà nước giao nhiều trọng trách: 41 năm là Ủy viên Trung ương Đảng, 35 năm là Ủy viên Bộ Chính trị, 32 năm là Thủ tướng Chính phủ, 10 năm là Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương, đồng chí Phạm Văn Đồng đã đi qua trọn vẹn thế kỷ XX bằng sự tận tâm cống hiến, mang hết nhiệt tình, tài năng và trí tuệ phục vụ cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Thủ tướng nhấn mạnh, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng phong phú, kiên trì, bền bỉ của đồng chí Phạm Văn Đồng để lại cho chúng ta nhiều kinh nghiệm quý báu, thiết thực đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước hôm nay, trong đó có 5 bài học sau:

Một là, kiên định lý tưởng, vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách. Suốt đời trung thành với mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, luôn giữ vững bản lĩnh chính trị và niềm tin vào con đường đã lựa chọn.

Hai là, xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân; lấy Nhân dân làm trung tâm, kiên quyết chống quan liêu, xa rời nhân dân, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Ba là, đề cao trí tuệ, tư duy đổi mới, phát triển giáo dục và văn hóa; coi giáo dục là quốc sách hàng đầu, văn hóa là nền tảng tinh thần và động lực của phát triển.

Bốn là, kết hợp chặt chẽ giữa kiên định nguyên tắc và linh hoạt trong sách lược. Trong đối ngoại, đồng chí luôn vững vàng về lập trường nhưng mềm dẻo, sáng tạo trong phương pháp.

Năm là, đề cao trách nhiệm nêu gương, tinh thần tự phê bình và phê bình; giản dị, liêm khiết, tận tụy và dám nhận trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân.

Trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay, việc nêu gương của cán bộ, nhất là người đứng đầu, có ý nghĩa quyết định đối với việc củng cố niềm tin của nhân dân.

“Nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh, trước anh linh đồng chí Phạm Văn Đồng, một lần nữa, chúng ta xin bày tỏ lòng biết ơn và tri ân sâu sắc; đồng thời khẳng định quyết tâm trân trọng kế thừa và phát huy những giá trị, di sản to lớn mà Đồng chí để lại cho hôm nay và mai sau, cho sự nghiệp xây dựng nước Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước tiến lên Chủ nghĩa xã hội”, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đại biểu tưới nước cho cây tại Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng.

Thủ tướng tham quan khu lưu niệm

