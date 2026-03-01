TPHCM hướng dẫn niêm yết danh sách chính thức người ứng cử

Việc niêm yết theo từng cấp ứng cử: ĐBQH khóa XVI; ĐB HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031; ĐB HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và ĐB HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 (gọi là Ủy ban bầu cử TPHCM) vừa ban hành văn bản hướng dẫn niêm yết danh sách chính thức người ứng cử, tiểu sử tóm tắt, chương trình hành động và trang trí khu vực bỏ phiếu.

Danh sách chính thức người ứng cử được niêm yết tại các khu vực bỏ phiếu số 1 (phường Phước Thắng). Ảnh: NGUYỄN NAM

Theo hướng dẫn, nội dung niêm yết gồm: Danh sách chính thức, Tiểu sử tóm tắt và Chương trình hành động của người ứng cử ĐBQH khóa XVI, ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Bảng niêm yết phải đầy đủ các thông tin theo từng đơn vị bầu cử Quốc hội khóa XVI; đơn vị bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, ngày bầu cử.

Việc niêm yết theo từng cấp ứng cử: ĐBQH khóa XVI; ĐB HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2026-2031; ĐB HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2026-2031.

Danh sách chính thức người ứng cử ĐBQH khóa XVI; ĐB HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2026-2031; ĐB HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2026-2031 niêm yết riêng.

Tiểu sử tóm tắt và Chương trình hành động niêm yết chung theo từng ứng cử viên của mỗi cấp.

Cử tri tìm hiểu thông tin ứng cử viên tại khu vực bỏ phiếu số 7 (phường Tam Thắng). Ảnh: THÀNH HUY

Ủy ban bầu cử TPHCM lưu ý, bản Tiểu sử tóm tắt đặt bên trên bản Chương trình hành động, tạo điều kiện để cử tri dễ dàng lật và đọc thông tin của từng ứng cử viên.

Ủy ban bầu cử, UBND cấp xã, Tổ bầu cử lựa chọn hình thức niêm yết cho phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất ở địa phương. Việc niêm yết phải đảm bảo tạo điều kiện để cử tri dễ thấy, dễ quan sát, dễ đọc các nội dung niêm yết.

Địa điểm niêm yết phải đảm bảo trang trọng, có lối vào cho cử tri bỏ phiếu, khu vực bên trong phòng bỏ phiếu và lối ra cho cử tri sau khi bỏ phiếu xong; phải bảo đảm an ninh trật tự, phù hợp và thuận tiện để cử tri đến bầu cử.

Địa điểm bỏ phiếu cũng phải có cổng ra - vào, khu vực bên ngoài phòng bỏ phiếu và khu vực bên trong phòng bỏ phiếu. Khu vực bên trong phòng bỏ phiếu phải được bố trí trang trọng, đủ bàn, ghế, bút viết và những điều kiện cần thiết để cử tri đến bỏ phiếu.

Cử tri bỏ phiếu sớm tại khu vực bỏ phiếu số 1 (phường Phước Thắng). Ảnh: NGUYỄN NAM

Tại phòng bỏ phiếu, Tổ bầu cử niêm yết Danh sách, Tiểu sử tóm tắt, Chương trình hành động những người ứng cử; tiêu chuẩn ĐBQH và tiêu chuẩn ĐB HĐND tại nơi dễ quan sát để cử tri tham khảo trước khi viết phiếu bầu.

Bảng Bầu cử bên trong phòng bỏ phiếu sử dụng nền màu đỏ và chữ màu vàng. Cụ thể, nơi cử tri viết phiếu bầu bố trí các bàn có vách ngăn hoặc phòng kín để đảm bảo nguyên tắc cử tri “bỏ phiếu kín” theo quy định về bầu cử. Tại mỗi bàn viết phiếu niêm yết danh sách chính thức người ứng cử và hướng dẫn cách thức gạch phiếu bầu.

Về thùng phiếu trong phòng bỏ phiếu, Ủy ban bầu cử TPHCM hướng dẫn bố trí bàn đặt 3 thùng phiếu (hướng nhìn thẳng từ cửa vào của Phòng bỏ phiếu) theo trật tự, thứ tự nhất định từ phải qua trái: thùng phiếu bầu ĐBQH, thùng phiếu bầu ĐB HĐND TPHCM và thùng phiếu bầu ĐB HĐND cấp xã.

THU HƯỜNG