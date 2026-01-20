Chính trị

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm Trưởng Ban chỉ đạo về thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 138/QĐ-TTg kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM (BCĐ).

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 138/QĐ-TTg kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM (BCĐ).

Quyết định nêu rõ, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm Trưởng BCĐ. Phó Trưởng Ban Thường trực BCĐ là Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang. Phó Trưởng BCĐ là Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng.

Thành viên BCĐ bao gồm lãnh đạo các bộ, ngành liên quan.

BCĐ là tổ chức phối hợp liên ngành giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM và Nghị quyết số 260/2025/QH15 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98/2023/QH15.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng vừa ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của BCĐ. Quy chế quy định về nguyên tắc tổ chức và hoạt động, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc và quan hệ phối hợp công tác của BCĐ thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM.

Quy chế nêu rõ, Chủ tịch UBND TPHCM, thành viên BCĐ đề xuất kế hoạch, chương trình công tác hàng năm, gửi cơ quan thường trực của BCĐ để tổng hợp, báo cáo; chịu trách nhiệm tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 98, Nghị quyết số 260 và các chương trình, kế hoạch công tác, kết luận của BCĐ theo chức năng nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách, bảo đảm tiến độ và chất lượng.

PHAN THẢO

