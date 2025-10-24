Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Nam Phi kêu gọi doanh nghiệp 2 nước đẩy mạnh kết nối, đầu tư

Chiều 24-10, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Cộng hòa Nam Phi Cyril Ramaphosa cùng dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Nam Phi được tổ chức nhân dịp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống.

Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Nam Phi, chiều 24-10. Ảnh QUANG PHÚC

Cùng dự có các bộ trưởng, lãnh đạo các bộ, ngành và đại diện khoảng 50 doanh nghiệp Nam Phi, 120 doanh nghiệp Việt Nam trên các lĩnh vực.

Năm 2024, Nam Phi là đối tác thương mại lớn thứ 2 của Việt Nam ở châu Phi, chỉ sau Ai Cập với kim ngạch thương mại song phương đạt gần 1,8 tỷ USD. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang thị trường Nam Phi trong 8 tháng đầu năm 2025 đạt 566,9 triệu USD, tăng 5,0% so với cùng kỳ, với các mặt hàng xuất khẩu chính bao gồm điện thoại và linh kiện (202,3 triệu USD), giày dép (79,4 triệu USD) và máy tính, sản phẩm điện tử, linh kiện (62,9 triệu USD).

Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh vai trò quan trọng của các doanh nghiệp trong hiện thực hóa phương hướng, chương trình, mục tiêu hợp tác, kết nối kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước đã được các nhà lãnh đạo xác định.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Matamela Cyril Ramaphosa tới dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Nam Phi, chiều 24-10. Ảnh QUANG PHÚC

Thủ tướng cho rằng hai nước cần kiến tạo các cơ chế, chính sách thông qua các hiệp định về hợp tác thương mại, đầu tư, visa, lao động; phát triển hệ thống hạ tầng, logistics; thực hiện chuyển đổi xanh, chuyển đổi số theo xu thế chung. Việt Nam rất cần các nguyên liệu của Nam Phi và đã xuất khẩu sang Nam Phi máy tính, điện thoại di động, giày da, hàng may mặc.

Thủ tướng tin tưởng chuyến thăm lịch sử của Tổng thống Cyril Ramaphosa sẽ ghi dấu ấn quan trọng trong quan hệ song phương, trong hợp tác doanh nghiệp và kết nối nền kinh tế, nền văn hóa hai nước, góp phần tạo xung lực, hỗ trợ lẫn nhau, thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống lâu đời Việt Nam - Nam Phi.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Nam Phi, chiều 24-10. Ảnh QUANG PHÚC

Về phần mình, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa cho biết trong chuyến thăm này, ông đã trao đổi với các nhà lãnh đạo Việt Nam để thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có kinh tế, thương mại, đầu tư, thắt chặt mối quan hệ giữa 2 quốc gia, hướng tới nâng tầm quan hệ 2 nước lên tầm cao mới. Ông cũng dành thời gian đến thăm, làm việc với các doanh nghiệp lớn hàng đầu của Việt Nam.

Đánh giá tiềm năng hợp tác rất lớn giữa hai nước, Tổng thống Nam Phi đề xuất hai bên phát huy và kết hợp lợi thế của mỗi bên khi đều có vị trí chiến lược ở 2 khu vực. Nếu Nam Phi là nước công nghiệp hóa cao nhất tại châu Phi và là cửa ngõ để vào thị trường châu Phi, thì Việt Nam là cửa ngõ vào Đông Nam Á và đã đạt mức tăng trưởng "đáng ngưỡng mộ", dự kiến trên 8% năm 2025 trong bối cảnh hết sức khó khăn.

Việt Nam có các tiềm năng, thế mạnh như sản xuất xe điện, sản xuất pin, năng lượng tái tạo, chuyển đổi số, điện tử, dệt may, gạo, cà phê, hải sản… trong khi Nam Phi có điều kiện tự nhiên, thế mạnh trái cây, rượu vang, chăn nuôi, thủy sản, khai khoáng, sản xuất ô tô, hạ tầng…

Tổng thống Matamela Cyril Ramaphosa tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Nam Phi, chiều 24-10. Ảnh QUANG PHÚC

Tổng thống đề nghị doanh nghiệp 2 nước cần thúc đẩy hợp tác, chuyển giao công nghệ, cùng nhau xây dựng chuỗi cung ứng, tăng cường dòng thương mại và đầu tư xuyên khu vực; không những trong các lĩnh vực mà mỗi bên có thế mạnh như chế biến, xuất khẩu nông sản, khai khoáng, mà còn cần mở rộng sang các lĩnh vực mới như chuyển đổi năng lượng sạch, GD-ĐT, KH-CN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa cùng các đại biểu dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Nam Phi, chiều 24-10. Ảnh QUANG PHÚC

Đặc biệt, 2 nước đều là những đất nước xinh đẹp, có nền văn hóa đặc sắc do đó có tiềm năng thúc đẩy du lịch, giao lưu văn hóa.

Khẳng định Nam Phi cam kết, giảm thiểu rào cản thương mại; hoàn thiện khung pháp lý bảo vệ đầu tư cho các doanh nghiệp, Tổng thống Matamela Cyril Ramaphosa kêu gọi các doanh nghiệp Việt Nam tận dụng cơ hội này, khai thác các tiềm năng, thiết lập quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp Nam Phi bằng những hợp đồng, dự án, chương trình cụ thể.

LÂM NGUYÊN