Giải pháp tài chính giúp doanh nghiệp dệt may và logistics giảm chi phí

Trong bối cảnh chi phí đầu vào tăng và phương thức mua bán quốc tế thay đổi nhanh chóng, doanh nghiệp dệt may và logistics Việt Nam đang chịu áp lực tài chính lớn nên cần sự đồng hành từ phía ngân hàng.

Đó là ý kiến của các doanh nghiệp tại tọa đàm “Ngành dệt may và chuỗi cung ứng, giải pháp trong biến động” do ACB tổ chức, với sự đồng hành của Hiệp hội Dệt may Việt Nam và Hiệp hội Logistics TPHCM, ngày 9-10. Tại đây, các doanh nghiệp đã chia sẻ những khó khăn thực tế và kiến nghị các giải pháp hỗ trợ vốn từ phía ngân hàng.

Ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam cho biết, hiện doanh nghiệp dệt may phải đối mặt với ba thách thức lớn. Thứ nhất là áp lực về vốn lưu động do khách hàng quốc tế chuyển phương thức mua hàng, buộc doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm giao hàng tận kho ở nước ngoài.

Đại diện các doanh nghiệp tham gia tọa đàm

Thứ hai là rủi ro gia tăng trong chuỗi cung ứng, nhất là khi chi phí logistics và thời gian vận chuyển biến động và thứ ba là tình trạng thanh toán chậm từ 30 đến 90 ngày khiến dòng tiền bị đọng trong khi nhu cầu vốn lưu động tăng mạnh. Nếu các ngân hàng không đồng hành hoặc áp dụng những quy định cho vay cứng nhắc, nhiều doanh nghiệp thiếu vốn để tiếp tục hoạt động hoặc mở rộng sản xuất.

Bà Đặng Minh Phương, Chủ tịch Hiệp hội logistics TPHCM cũng cho biết, ngành dệt may phụ thuộc rất nhiều vào chuỗi cung ứng, từ nhập khẩu nguyên vật liệu đến xuất khẩu thành phẩm. Hiện chi phí logistics ở Việt Nam đang rất cao làm giảm sức cạnh tranh của doanh nghiệp dù doanh nghiệp đang có nhiều đơn hàng. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến giá thành sản phẩm và có thể doanh nghiệp phải chấp nhận lợi nhuận thấp hơn trong ngắn hạn.

Liên quan chuỗi cung ứng, bà Phương cho rằng, tài chính chuỗi cung ứng là hướng đi tất yếu. Giải pháp tài chính chuỗi cung ứng (Supply Chain Finance – SCF) là chìa khóa giúp doanh nghiệp giảm áp lực vốn và tối ưu hóa dòng tiền. Theo đó, doanh nghiệp phối hợp cùng ngân hàng và công ty logistics, trong đó đơn vị logistics đóng vai trò kiểm soát hàng tồn kho. Ngân hàng chỉ giải ngân khi nguyên vật liệu được giao đến đúng tiến độ sản xuất, giúp giảm thiểu rủi ro và hạn chế tồn vốn.

“SCF giúp doanh nghiệp không phải trả tiền trước cho toàn bộ đơn hàng, đồng thời linh hoạt hơn trong quản lý dòng tiền, cải thiện thanh khoản mà không phải thế chấp thêm tài sản. Tuy nhiên, hiện mô hình này mới chỉ phổ biến ở khối doanh nghiệp FDI, trong khi doanh nghiệp Việt Nam vẫn chưa tận dụng hiệu quả", bà Phương chia sẻ.

Về đề xuất tài chính chuỗi cung ứng, ông Ngô Tấn Long, Phó Tổng Giám đốc ACB cho biết, ngân hàng đã triển khai từ lâu và đang nghiên cứu kết nối với một nền tảng (platform) để triển khai mô hình một cách hiệu quả và thuận tiện hơn.

Còn đối với doanh nghiệp dệt may, ông Long nhìn nhận: Ban đầu, ngân hàng cũng khá lo lắng về mức áp thuế mới ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của ngành. Tuy nhiên, đến nay, mức thuế của Việt Nam vẫn tương đương với các nước khác như Bangladesh hay Indonesia nên không còn quá lo ngại. Hiện ngân hàng vẫn đang tài trợ tín chấp theo dòng tiền, cấp hạn mức trung – dài hạn để thay thế thiết bị, tài trợ xuất khẩu và gói 4.000 tỷ đồng cho dự án chuyển đổi xanh và sản xuất bền vững. Ngân hàng cũng áp dụng lãi suất VND ưu đãi, thấp hơn khoảng 0,7% so với USD, giúp doanh nghiệp giảm chi phí và rủi ro tỷ giá.

“May mặc là ngành hàng thiết yếu. Với sự am hiểu sâu sắc và đồng hành lâu năm, ACB sẽ tiếp tục đồng hành và thậm chí đang có kế hoạch đẩy mạnh tăng trưởng danh mục tài trợ cho ngành dệt may trong 2-3 năm tới”, ông Long cam kết.

Còn đối với ngành logistics, ACB đang có gói vay vốn lưu động với hạn mức đến 8 tỷ đồng, thời gian vay đến 10 năm, doanh nghiệp chỉ cần bổ sung chứng từ một lần; chuyển tiền thanh toán chi phí ở nước ngoài dựa trên quy mô hoạt động, không cần chứng từ chi tiết cho từng giao dịch; tài trợ đầu tư lên đến 80% giá trị tài sản (xe, cảng, kho bãi) với thời gian vay lên đến 15 năm.

Ngoài các gói tín dụng ưu đãi cho 2 lĩnh vực trên, lãnh đạo ACB cho biết, ngành dệt may và logistics có thuận lợi là nguồn thu chủ yếu bằng ngoại tệ. Khi tỷ giá tăng, hàng Việt Nam sẽ rẻ hơn và dễ xuất khẩu hơn nhưng luôn chịu tác động của biến động tỷ giá.

“Từ đầu năm, VND đã mất giá khoảng 3–3,5%, khiến hàng Việt trở nên cạnh tranh hơn nhưng cũng làm tăng chi phí nhập khẩu. Dù USD có xu hướng suy yếu, áp lực tỷ giá vẫn còn khi Việt Nam duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng để hỗ trợ tăng trưởng.

“Hiện ngân hàng cũng chủ động tư vấn và cung cấp công cụ phòng ngừa rủi ro tỷ giá, giúp doanh nghiệp cố định chi phí, đảm bảo kế hoạch tài chính ổn định trong giai đoạn biến động”, ông Huỳnh Duy Sang - Giám đốc Khối Thị trường tài chính ACB thông tin.

NHUNG NGUYỄN