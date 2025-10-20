Thủ tướng yêu cầu ứng phó với nguy cơ mưa lũ lớn, sạt lở đất, lũ quét

Ngày 20-10, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký công điện yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 12 và mưa lũ.

Dự báo hướng di chuyển của bão số 12 - Ảnh Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia

Để chủ động phòng, tránh, ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, giảm thiểu thiệt hại về tài sản, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các bộ, ngành liên quan và lãnh đạo các tỉnh thành ven biển, nhất là từ Hà Tĩnh đến Đắk Lắk tập trung chỉ đạo, chủ động triển khai ngay các biện pháp phòng, tránh, ứng phó với bão số 12.

Thủ tướng yêu cầu đặc biệt ứng phó với nguy cơ mưa lũ lớn, sạt lở đất, lũ quét với tinh thần khẩn trương, quyết liệt nhất, chủ động phòng ngừa, ứng phó ở mức cao nhất, lường trước các tình huống xấu nhất để bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của nhân dân, không để bị động, bất ngờ.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố ven biển chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với lực lượng biên phòng, cơ quan quản lý chuyên ngành và chủ tàu tiếp tục rà soát, kiểm đếm, nắm chắc vị trí của toàn bộ các tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển, hướng dẫn tàu thuyền, phương tiện còn hoạt động trên biển di chuyển để không đi vào, thoát ra khỏi vùng nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú an toàn.

Thủ tướng yêu cầu chủ động sơ tán người dân đến nơi an toàn trước khi xảy ra mưa lũ; tuyệt đối không để xảy ra mất an toàn hồ đập. Cùng với đó, các địa phương rà soát tất cả tàu và phương tiện vận tải hoạt động trên biển, ven biển, trên sông tại vùng có nguy cơ ảnh hưởng của bão, mưa lũ; bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng hỗ trợ địa phương triển khai ứng phó với bão, mưa lũ và cứu hộ cứu nạn...

Bộ trưởng các bộ: Quốc phòng, Công an chủ động chỉ đạo các đơn vị đóng trên địa bàn rà soát phương án, bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng hỗ trợ địa phương triển khai công tác sơ tán, di dời dân cư, ứng phó với bão, mưa lũ và cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu.

PHAN THẢO