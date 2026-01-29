Kinh tế

Thúc đẩy chuyển đổi sang mô hình khu công nghiệp sinh thái

SGGPO

Ngày 29-1, đoàn công tác Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TPHCM (HEPZA), Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) đến tham quan và làm việc tại KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3 - PM3 SIP (phường Tân Phước, TPHCM).

pm3 - 2.JPG
Đoàn JICA Nhật Bản tại buổi làm việc. Ảnh: QUANG VŨ

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Kazama Toshio, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Thanh Bình Phú Mỹ - Chủ đầu tư PM3 SIP cho biết, PM3 SIP là KCN chuyên sâu duy nhất được Chính phủ Việt Nam phê duyệt vào tháng 9-2014.

pm3 - 6.JPG
Đoàn tham quan thực tế hệ thống xử lý nước thải tại PM3 SIP. Ảnh: QUANG VŨ

Ngay từ khi thành lập, PM3 SIP đã xác định việc chuyển đổi sang KCN sinh thái không phải là mục tiêu ngắn hạn mà là một quá trình chiến lược lâu dài. Lấy nguyên tắc ESG (môi trường – xã hội – quản trị) làm nền tảng, PM3 SIP thúc đẩy kinh tế tuần hoàn và cộng sinh công nghiệp, tối ưu hoá tài nguyên, tiết kiệm năng lượng và giảm thiểu phát thải.

pm3- 7.jpg
Bên ngoài nhà máy trong KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3. Ảnh: KCN

“Đến nay, PM3 SIP đã thu hút khoảng 6 tỷ USD vốn đầu tư và dự kiến con số này sẽ vượt 7 tỷ USD vào năm 2027 khi các dự án hiện tại hoàn tất cấp phép”, ông Kazama Toshio thông tin thêm.

Ông Hieda Shusuke, Trưởng ban cố vấn, đoàn chuyên gia JICA cho biết: Tháng 9-2025, PM3 SIP đã hoàn thiện và nộp hồ sơ đăng ký để được công nhận là KCN sinh thái đầu tiên tại Việt Nam. Dự kiến PM3 SIP sẽ được chứng nhận KCN sinh thái vào đầu năm 2026.

QUANG VŨ

Từ khóa

Lê Viết Phúc HEPZA Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản Công nghiệp TPHCM JICA Việt Nam Hệ thống xử lý nước thải Phú Mỹ 3 Khu công nghiệp Cấp trực tiếp

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn