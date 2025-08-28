Thưởng nóng các đơn vị vụ thanh niên người nước ngoài cướp tiệm vàng

Sáng 28-8, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng chủ trì buổi công bố quyết định và “thưởng nóng” tập thể Phòng Cảnh sát hình sự, Công an phường Ngũ Hành Sơn về thành tích điều tra, bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng vào tối 26-8 vừa qua.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng khen thưởng các đơn vị tham gia phá án. Ảnh: Công an Đà Nẵng

Báo cáo tại buổi khen thưởng, Thượng tá Lương Quốc Nghĩa, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự cho biết, lúc 19 giờ 45 phút ngày 26-8, tại cửa hàng trang sức trên đường Núi Thành (phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng) xảy ra vụ cướp tài sản, nghi phạm đã chiếm đoạt một số trang sức bằng kim cương và vàng (giá trị gần 833 triệu đồng) và làm một nhân viên bảo vệ bị thương.

Nhận tin báo, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã chỉ đạo xác lập chuyên án nhằm huy động tối đa lực lượng, phương tiện; khẩn trương rà soát, xác minh truy tìm thủ phạm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chưa đầy 14 giờ đồng hồ, Công an TP Đà Nẵng đã điều tra, làm rõ, bắt giữ thành công đối tượng gây án là nam thanh niên người nước ngoài. Được biết, đối tượng nhập cảnh đến Đà Nẵng từ ngày 1-7-2025 với mục đích du lịch, tạm trú lại căn nhà trên đường Phạm Tu (phường An Hải, TP Đà Nẵng).

Hiện trường vụ án

Kết quả điều tra ban đầu xác định, do cần tiền tiêu xài, nam thanh niên sau khi đến Đà Nẵng đã nảy sinh ý định phạm tội.

Trước khi hành động, đối tượng đã nghiên cứu, lựa chọn địa điểm; chuẩn bị công cụ (đục kim loại, búa, trang phục che giấu nhận diện khuôn mặt, balo, thuê xe máy và tháo biển kiểm soát)…

Đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng trực tiếp chỉ đạo truy bắt đối tượng

Tại buổi khen thưởng, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp ghi nhận, biểu dương thành tích xuất sắc của các lực lượng tham gia phá án.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp khẳng định, việc nhanh chóng xác minh, truy xét và bắt giữ đối tượng gây án cho thấy sự phối hợp nhịp nhàng, tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm của cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự và Công an phường Ngũ Hành Sơn nói riêng, Công an TP Đà Nẵng nói chung.

Dịp này, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã trao thưởng cho Phòng Cảnh sát hình sự số tiền 20 triệu đồng, Công an phường Ngũ Hành Sơn 10 triệu đồng.

PHẠM NGA