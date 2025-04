Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm lực lượng diễu binh, diễu hành tại Đồng Nai

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm hỏi, động viên các cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông

Phát biểu tại buổi thăm hỏi, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao kết quả luyện tập của các lực lượng diễu binh, diễu hành thời gian qua. Đặc biệt, trong buổi lễ tổng duyệt cấp Nhà nước sáng 27-4, các khối đã thể hiện sự đều, đẹp, hùng dũng, uy nghi, phản ánh sức mạnh ý chí, tinh thần quyết chiến, quyết thắng của lực lượng vũ trang nhân dân, góp phần tôn vinh tầm vóc và giá trị lịch sử vĩ đại của Đại thắng mùa Xuân 1975.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại buổi thăm các lực lượng diễu binh, diễu hành

Đồng chí Trần Cẩm Tú cho biết, nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Trung ương đã quyết định tổ chức lễ kỷ niệm cấp quốc gia với nhiều hoạt động ý nghĩa, nhằm ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng và khẳng định tầm vóc của thắng lợi vĩ đại này. Trong đó, hoạt động diễu binh, diễu hành có ý nghĩa đặc biệt, thể hiện sức mạnh và khí thế cách mạng của các lực lượng vũ trang.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm hỏi, động viên các cán bộ, chiến sĩ phòng không tại sân bay Biên Hoà

Thường trực Ban Bí thư lưu ý, từ nay đến ngày lễ chính thức, thời gian còn lại không nhiều, nhiệm vụ đặt ra rất nặng nề. Do đó, mỗi cán bộ, chiến sĩ cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ, bảo đảm các khối diễu binh, diễu hành thể hiện sự trang nghiêm, hùng tráng, xứng đáng với truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam, Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Đồng chí yêu cầu Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các cơ quan liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tổ chức diễu binh, diễu hành theo đúng chương trình, kịch bản đề ra, góp phần tổ chức thành công lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao quà cho lực lượng diễu hành, diễu binh

Chiều cùng ngày, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cũng đã đến thăm, tặng quà động viên lực lượng diễu binh, diễu hành tại Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và giáo dục nghề nghiệp số 2, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động (huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai).

HOÀNG BẮC