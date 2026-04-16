Thượng viện Mỹ bác nghị quyết hạn chế hành động quân sự liên quan Iran

Ngày 16-4, với 52 phiếu chống và 47 phiếu thuận, Thượng viện Mỹ đã bác bỏ nghị quyết về quyền lực chiến tranh do đảng Dân chủ thúc đẩy, nhằm hạn chế các hoạt động quân sự của Mỹ liên quan Iran nếu không có sự cho phép của Quốc hội.

Thượng nghị sĩ Bernie Sanders phát biểu trong một cuộc mít tinh tại New York. Ảnh: The Guardian

Cùng ngày, Thượng viện Mỹ cũng bác đề xuất của Thượng nghị sĩ Dân chủ Bernie Sanders về việc ngăn chặn gói bán vũ khí trị giá gần 500 triệu USD cho Israel. Kết quả bỏ phiếu cho thấy đa số thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa tiếp tục ủng hộ chính sách quân sự của Tổng thống Donald Trump đối với Iran, trong khi chỉ có số ít thượng nghị sĩ thay đổi lập trường.

Giới quan sát nhận định, các kết quả bỏ phiếu phản ánh sự chia rẽ sâu sắc tại Quốc hội Mỹ về chính sách Trung Đông, trong bối cảnh Washington tiếp tục duy trì hỗ trợ quân sự cho Israel và theo đuổi chiến lược răn đe đối với Iran.

Trong diễn biến liên quan, RIA Novosti dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei cảnh báo việc Mỹ phong tỏa eo biển Hormuz có thể phá vỡ lệnh ngừng bắn hiện nay giữa Tehran và Washington. Ông Baghaei mô tả đây là hành động khiêu khích và tuyên bố lực lượng vũ trang Iran sẵn sàng thực hiện các biện pháp cần thiết.

VIỆT LÊ