Iran cảnh báo nhắm mục tiêu vào tàu Mỹ

Căng thẳng tại eo biển Hormuz tiếp tục leo thang khi cố vấn quân sự của Đại giáo chủ Iran Mojtaba Khamenei cảnh báo, Tehran có thể nhắm mục tiêu vào các tàu Mỹ nếu Washington tiếp tục tăng cường hiện diện quân sự tại tuyến hàng hải chiến lược này.

Ông Mohsen Rezaei, cựu Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran. Ảnh: Press TV

Ngày 16-4, phát biểu trên kênh truyền hình nhà nước, ông Mohsen Rezaei, cựu Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran và hiện là cố vấn quân sự của Đại giáo chủ Mojtaba Khamenei, cảnh báo các tàu Mỹ có thể trở thành mục tiêu nếu căng thẳng leo thang. Ông Rezaei cũng bày tỏ quan điểm không ủng hộ việc gia hạn lệnh ngừng bắn hiện tại và cho biết Iran sẵn sàng cho một cuộc chiến lâu dài.

Cùng ngày, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent thông báo chuẩn bị áp dụng các biện pháp trừng phạt thứ cấp nhằm vào các tổ chức tài chính hợp tác với Iran, coi đây là “tác động kinh tế tương đương với chiến dịch không kích”. Trước đó, chính phủ Mỹ thông báo siết chặt trừng phạt đối với ngành dầu mỏ Iran.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, các biện pháp trừng phạt mới nhắm vào cơ sở hạ tầng vận chuyển dầu mỏ, áp đặt cấm vận đối với hơn 20 cá nhân, công ty và tàu liên quan mạng lưới vận tải dầu mỏ của thương gia Mohammad Hossein Shamkhani.

Hiện các nỗ lực ngoại giao nhằm "hạ nhiệt" căng thẳng vẫn đang được khẩn trương tiến hành. Một phái đoàn Pakistan đã tới Tehran để thúc đẩy việc gia hạn lệnh ngừng bắn.

VIỆT LÊ