Tích hợp 3 chương trình mục tiêu quốc gia, tránh chồng chéo

Ngày 17-10, Văn phòng Chính phủ có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình tại cuộc họp về hợp nhất các chương trình mục tiêu quốc gia (MTGQ): xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Thông báo nêu rõ: thống nhất tích hợp 3 chương trình MTQG thành 1 chương trình MTQG chung vì có sự chồng chéo về nội dung ở cả 3 chương trình; cấp có thẩm quyền có chủ trương bổ sung thêm một số chương trình MTQG khác về y tế, văn hóa, giáo dục (nên cần rà soát để tránh chồng lấn); địa giới hành chính, địa vị pháp lý các cấp chính quyền có thay đổi so với trước, cần rà soát đảm bảo phù hợp với sự phân cấp, phân quyền theo mô hình chính quyền địa phương mới. Mặt khác, quá trình thực hiện các chương trình cho thấy cần tiếp tục thực hiện các giai đoạn tiếp theo để đạt được các mục tiêu.

Chương trình MTQG sau khi hợp nhất được kéo dài đến năm 2035. Chính phủ sẽ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia khi hợp nhất 3 chương trình, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan của Chính phủ, Quốc hội hoàn thiện hồ sơ thủ tục, trình cấp có thẩm quyền thông qua để báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 10 của Quốc hội khóa XV.

