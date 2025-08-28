Tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và New Zealand còn rất lớn

Tại cuộc tiếp, Tổng Bí thư Tô Lâm hoan nghênh Chủ tịch Quốc hội Gerry Brownlee và đoàn đại biểu Quốc hội New Zealand thăm chính thức Việt Nam; đánh giá cao ý nghĩa của chuyến thăm khi diễn ra đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - New Zealand (1975-2025); cũng như trong không khí tưng bừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9 của Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Quốc hội Gerry Brownlee tại trụ sở Trung ương Đảng, chiều 28-8. Ảnh: QUANG PHÚC

Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao New Zealand là người bạn gần gũi, thân thiết, luôn đồng hành và ủng hộ Việt Nam trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước; nhấn mạnh việc tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước không chỉ mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước mà còn đóng góp cho hòa bình, ổn định và hợp tác chung của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Quang cảnh cuộc tiếp ở trụ sở Trung ương Đảng. Ảnh: QUANG PHÚC

Tổng Bí thư Tô Lâm hài lòng nhận thấy sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ Việt Nam - New Zealand, trong đó tin cậy chính trị là nền tảng để hai nước tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực. Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp và trên các kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội, người dân, doanh nghiệp để gia tăng hiểu biết lẫn nhau.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, nền kinh tế Việt Nam và New Zealand có tính bổ trợ lẫn nhau, tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn; trong bối cảnh kinh tế và thương mại thế giới có nhiều biến động, hai nước cần đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, tạo điều kiện cho các sản phẩm thế mạnh của hai nước tiếp cận thị trường, hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại hai chiều đạt 3 tỷ USD như đã đề ra.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao đổi tại cuộc tiếp. Ảnh: QUANG PHÚC

Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng, hợp tác văn hóa, giáo dục, giao lưu nhân dân là một trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước; cảm ơn New Zealand đã tiếp nhận số lượng lớn học sinh, sinh viên Việt Nam sang học tập, đào tạo tiếng Anh và các chuyên ngành khác; đề nghị hai bên sớm thúc đẩy đường bay thẳng cũng như thủ tục cấp thị thực, tạo thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân hai nước.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị New Zealand tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt sinh sống, học tập, làm việc tại New Zealand, thúc đẩy cộng đồng đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của New Zealand cũng như quan hệ Việt Nam - New Zealand nói chung.

Chủ tịch Quốc hội Gerry Brownlee trao đổi tại cuộc tiếp. Ảnh: QUANG PHÚC

Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee cảm ơn sự tiếp đón nồng hậu và trọng thị của Chính phủ và nhân dân Việt Nam dành cho cá nhân Chủ tịch Quốc hội cũng như đoàn đại biểu Quốc hội New Zealand.

Chủ tịch Quốc hội Gerry Brownlee gửi lời chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm, lãnh đạo và nhân dân Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9; bày tỏ vui mừng đến thăm và ngưỡng mộ khi được chứng kiến không khí hào hùng, phấn chấn, niềm tự hào dân tộc của người dân Việt Nam trước sự kiện trọng đại của đất nước; cho thấy tinh thần dân tộc đặc biệt của nhân dân Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Quốc hội Gerry Brownlee trao đổi tại cuộc tiếp. Ảnh: QUANG PHÚC

Chủ tịch Quốc hội Gerry Brownlee bày tỏ vui mừng chứng kiến bước chuyển mình quan trọng của Việt Nam và nhấn mạnh, New Zealand coi trọng vai trò chủ chốt của Việt Nam ở khu vực Đông Nam Á, coi Việt Nam là đối tác quan trọng và gần gũi ở khu vực; đánh giá cao việc hai nước chia sẻ nhiều điểm đồng, đặc biệt là quan điểm về phát triển dựa trên tăng trưởng kinh tế đi đôi với phát triển xã hội và con người; khẳng định Quốc hội New Zealand, cơ quan đại diện cho tiếng nói của người dân New Zealand, sẽ tích cực đóng góp cho việc tăng cường quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước và đưa các lĩnh vực hợp tác đi vào chiều sâu.

Chủ tịch Quốc hội New Zealand hoan nghênh sinh viên, nhà khoa học, nhà nghiên cứu Việt Nam sang New Zealand học tập và nghiên cứu; đánh giá cao cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand đã có những đóng góp rất tích cực đối với sở tại; nhất trí cần tăng cường hợp tác du lịch, thương mại và đầu tư, đặc biệt là thúc đẩy sớm có đường bay thẳng giữa hai nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Quốc hội Gerry Brownlee trao đổi các vấn đề cùng quan tâm. Ảnh: QUANG PHÚC

Hai nhà lãnh đạo nhất trí hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong các vấn đề khu vực và quốc tế. Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam sẵn sàng hợp tác, ủng hộ New Zealand tăng cường hơn nữa quan hệ với ASEAN và tiến tới nâng cấp quan hệ đối thoại ASEAN - New Zealand lên Đối tác chiến lược toàn diện trong năm 2025.

TRẦN BÌNH