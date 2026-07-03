Tiền số và bài toán xung đột lợi ích

Hồ sơ tài chính mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa được công bố, cho thấy tiền kỹ thuật số đã vượt bất động sản để trở thành nguồn thu lớn nhất của gia đình ông trong năm đầu tiên trở lại Nhà Trắng.

Theo hồ sơ công khai tài chính dài 927 trang do Cơ quan Đạo đức Chính phủ Mỹ công bố, Tổng thống Donald Trump đã thu về khoảng 1,2 tỷ USD từ các hoạt động kinh doanh liên quan đến tiền kỹ thuật số trong năm 2025, năm đầu tiên của nhiệm kỳ thứ hai.

Đây là lần đầu tiên tài sản số trở thành nguồn thu chủ đạo của một Tổng thống Mỹ đương nhiệm, phản ánh sự thay đổi mạnh mẽ trong đế chế kinh doanh của ông Donald Trump. Hồ sơ cho thấy ông nhận gần 550 triệu USD từ mối liên hệ với công ty khởi nghiệp World Liberty Financial (WLF), dự án do các con trai của ông cùng con trai của Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff đồng sáng lập từ tháng 9-2024. Ông Donald Trump còn nhận khoảng 635 triệu USD tiền bản quyền và cấp phép liên quan đến đồng tiền số $TRUMP, được phát hành trước lễ nhậm chức vào tháng 1-2025.

Ngoài hai dự án trên, hồ sơ còn cho thấy ông Donald Trump sở hữu cổ phần tại nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài sản số, trong đó có sàn giao dịch Coinbase, đồng thời nắm giữ nhiều loại tiền điện tử như Bitcoin, Ethereum và các tài sản kỹ thuật số khác thông qua quỹ tín thác của gia đình. Cùng với đó là nguồn thu từ các sản phẩm mang thương hiệu Donald Trump. Theo Tạp chí Forbes, chính sự bùng nổ của các dự án tiền số là yếu tố quan trọng khiến giá trị tài sản ròng của ông Donald Trump tăng gần gấp ba lần, từ khoảng 2,3 tỷ USD năm 2024 lên khoảng 6,5 tỷ USD trong giai đoạn 2024-2026. Trong khi đó, Đệ nhất phu nhân Melania Trump cũng ghi nhận hơn 10 triệu USD từ bộ phim tài liệu về bà trên nền tảng Amazon cùng hơn 500.000USD tiền bản quyền cuốn hồi ký Melania.

Theo The Guardian, hồ sơ tài chính của ông Donald Trump đã đặt ra câu hỏi về mối quan hệ giữa các khoản đầu tư và chính sách của Nhà Trắng. Kể từ khi trở lại cầm quyền, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã liên tiếp thúc đẩy các chính sách thân thiện với thị trường tiền số, từ việc giảm bớt các quy định giám sát, ủng hộ luật về stablecoin đến mục tiêu đưa Mỹ trở thành "thủ đô tiền số của thế giới". Các chuyên gia đạo đức cho rằng việc người đứng đầu Nhà Trắng thu lợi lớn từ chính lĩnh vực mà chính phủ đang xây dựng chính sách có thể tạo ra nguy cơ xung đột lợi ích.

Theo quy định được ban hành từ năm 1978, Tổng thống và Phó Tổng thống Mỹ phải công khai thu nhập và tài sản nhằm tăng cường minh bạch, song luật không bắt buộc Tổng thống phải thoái vốn khỏi các doanh nghiệp đang sở hữu. Chính khoảng trống pháp lý này tiếp tục làm dấy lên tranh luận tại Washington về việc liệu các quy định đạo đức hiện hành còn đủ sức theo kịp kỷ nguyên tài sản số hay không, khi tiền điện tử ngày càng trở thành một phần quan trọng trong nền kinh tế và cả đời sống chính trị Mỹ.

VIỆT LÊ