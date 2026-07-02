EU bác kháng cáo của Google, giữ nguyên khoản phạt hơn 4,1 tỷ EUR

Ngày 2-7, Tòa án Công lý Liên minh châu Âu (ECJ), cơ quan tư pháp cao nhất của Liên minh châu Âu (EU), đã bác đơn kháng cáo của Google và công ty mẹ Alphabet, qua đó giữ nguyên khoản tiền phạt 4,125 tỷ EUR (khoảng 4,67 tỷ USD).

Trụ sở Tòa án Công lý Liên minh châu Âu, cơ quan tư pháp cao nhất của Liên minh châu Âu. Ảnh: EU Law Analysis

Án phạt này do Ủy ban châu Âu (EC) áp đặt vì Google lạm dụng vị thế thống lĩnh của hệ điều hành Android để hạn chế cạnh tranh.

Trong phán quyết, ECJ khẳng định Google đã dùng Android để củng cố vị trí của công cụ tìm kiếm Google Search, đồng thời bác bỏ kháng cáo của Google và Alphabet đối với phán quyết trước đó của Tòa sơ thẩm EU.

Trước đó, năm 2018, EC phạt Google 4,34 tỷ EUR sau khi kết luận tập đoàn này buộc các nhà sản xuất điện thoại cài đặt sẵn Google Search và trình duyệt Chrome trên thiết bị Android, qua đó gây bất lợi cho các đối thủ. Đây là khoản phạt chống độc quyền lớn nhất EC từng áp dụng.

Ảnh cận cảnh màn hình Android của điện thoại Samsung Galaxy S II với các ứng dụng mạng xã hội Google Plus, Facebook, Play Store và Google Search. Ảnh: Getty Images

Năm 2022, Tòa án sơ thẩm EU giữ nguyên kết luận Google vi phạm quy định cạnh tranh, nhưng giảm mức phạt xuống 4,125 tỷ EUR. Google sau đó tiếp tục kháng cáo lên ECJ, cho rằng quyết định của EU cản trở đổi mới sáng tạo và bỏ qua thực tế người dùng Android có thể tự do tải các ứng dụng cạnh tranh.

Vụ Android là một trong nhiều cuộc đối đầu pháp lý kéo dài giữa Google và EU. Giai đoạn 2017-2019, Google bị EU phạt tổng cộng hơn 8 tỷ EUR vì vi phạm quy định chống độc quyền. Đến tháng 9-2025, EC tiếp tục phạt Google 2,95 tỷ EUR vì ưu tiên các dịch vụ quảng cáo trực tuyến của chính mình. Tập đoàn này hiện còn đối mặt nhiều cuộc điều tra khác theo Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số (DMA) của EU.

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HẠNH CHI