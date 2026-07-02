Thế giới

Venezuela tiếp nhận hơn 700.000 tấn hàng viện trợ sau động đất

SGGPO

Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodríguez cho biết nước này đã tiếp nhận hơn 700.000 tấn hàng viện trợ nhân đạo quốc tế nhằm khắc phục hậu quả sau hai trận động đất xảy ra ngày 24-6.

Tìm kiếm nạn nhân động đất ở bang La Guaira, Venezuela. Ảnh: XINHUA
Tìm kiếm nạn nhân động đất ở bang La Guaira, Venezuela. Ảnh: XINHUA

Ông Jorge Rodríguez đồng thời bác bỏ các cáo buộc cho rằng hàng cứu trợ không được phép tiếp cận Venezuela. Chủ tịch Quốc hội Venezuela cảnh báo, việc lan truyền thông tin sai lệch trong thời điểm này có thể gây hoang mang và ảnh hưởng đến tinh thần của người dân sau thảm họa.

Liên quan công tác cứu hộ, ông Jorge Rodríguez cho biết cơ quan chức năng đang đẩy nhanh việc lập các khu lán trại tạm thời, nhằm ổn định cuộc sống cho các gia đình bị ảnh hưởng.

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Các khu lán trại tạm thời ở bang La Guaira, Venezuela. Ảnh: XINHUA

Tính đến cuối ngày 1-7, hai trận động đất xảy ra ngày 24-6 đã khiến 2.295 người thiệt mạng và 11.267 người bị thương. Hơn 4.000 nhân viên cứu hộ cùng tình nguyện viên trong nước và quốc tế đã giải cứu 6.461 người khỏi các đống đổ nát. Khu vực tâm chấn đã ghi nhận tới 782 dư chấn kể từ khi xảy ra thảm họa, song tần suất và cường độ các đợt địa chấn đã giảm đáng kể.

Cộng đồng quốc tế tiếp tục hỗ trợ Venezuela trong công tác cứu trợ và tái thiết. Ngày 2-7, Chính phủ Australia cam kết viện trợ nhân đạo khẩn cấp trị giá 2 triệu AUD, tương đương khoảng 1,4 triệu USD, nhằm hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi động đất.

Hiện hoạt động phân phối nhu yếu phẩm và tìm kiếm nạn nhân mất tích vẫn được triển khai khẩn trương, với sự phối hợp giữa lực lượng chức năng Venezuela và các tổ chức nhân đạo quốc tế.

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